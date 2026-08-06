El Geoparque de Granada contará por primera vez con una herramienta para medir su impacto sobre el territorio

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GRANADA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Geoparque de Granada ha presentado el estudio 'Análisis sociodemográfico, socioeconómico y del sector turístico de los municipios del Geoparque de Granada', un trabajo promovido por la Diputación de Granada que constituye la primera herramienta diseñada para evaluar mediante indicadores objetivos la evolución del territorio tras su reconocimiento como Geoparque Mundial de la Unesco en 2020.

El documento y elaborado por las profesoras María Pilar Ibarrondo Dávila y María del Carmen Pérez López, del Departamento de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Granada (UGR) e investigadoras del Instituto Andaluz de Investigación e Innovación en Turismo (Iatur) tiene por finalidad establecer una base científica que permita realizar un seguimiento periódico de la realidad demográfica, económica y turística de los 47 municipios que integran este espacio, facilitando así la evaluación de su evolución a medio y largo plazo.

Las autoras han explicado que el estudio ofrece una fotografía inicial sobre la que podrán compararse los resultados obtenidos en futuras actualizaciones, permitiendo conocer la evolución de distintos indicadores y analizar las dinámicas que se producen en el territorio.

En el ámbito demográfico, los primeros resultados muestran una desaceleración de la pérdida de población desde la declaración del Geoparque. Mientras que entre 2017 y 2020 el descenso fue del 2,29%, entre 2021 y 2024 se redujo hasta el 0,07%, un comportamiento más favorable que el registrado en el conjunto de la provincia de Granada y de Andalucía. El informe también constata un incremento de la población procedente del extranjero, aunque identifica el envejecimiento como uno de los principales desafíos demográficos del territorio.

Desde el punto de vista socioeconómico, el estudio refleja una evolución positiva de indicadores como la reducción del desempleo y el incremento de la renta media por habitante. No obstante, también pone de manifiesto retos estructurales relacionados con el reducido tamaño del tejido empresarial, la brecha de género en el empleo o las limitaciones existentes en materia de conectividad digital.

En el apartado turístico, el informe confirma una evolución favorable de la actividad durante 2025, con un incremento del 27,72 % en las pernoctaciones y una estancia media de 2,18 días, datos que evidencian el creciente atractivo del Geoparque de Granada como destino. Al mismo tiempo, plantea la necesidad de continuar avanzando en la diversificación de la oferta y en la reducción de la estacionalidad para favorecer un desarrollo equilibrado del conjunto del territorio.

Las investigadoras subrayan que el estudio no pretende establecer relaciones de causa-efecto entre la declaración como Geoparque Mundial de la Unesco y la evolución de estos indicadores, sino proporcionar una metodología rigurosa y una referencia objetiva que permita analizar, con perspectiva temporal, el comportamiento del territorio.

El trabajo identifica diversas líneas estratégicas para seguir reforzando el desarrollo del Geoparque, entre ellas el impulso al emprendimiento, la mejora de la conectividad, el fortalecimiento de la gobernanza entre administraciones y la valorización conjunta del patrimonio geológico, cultural y turístico como motores de desarrollo rural sostenible.