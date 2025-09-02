El Geoparque de Granada logra la certificación como Destino Turístico Starlight

GRANADA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Geoparque de Granada ha culminado con éxito el proceso de certificación como Destino Turístico Starlight, reconocimiento internacional otorgado por la fundación del mismo nombre tras la evaluación documental y una auditoría en campo, que incluye una inspección realizada en junio de 2025.

Esta iniciativa se enmarca en las acciones previstas en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos del Geoparque de Granada, aprobado en 2021, como hoja de ruta del desarrollo sostenible del territorio, según ha informado este martes la Diputación en una nota de prensa.

El diputado provincial de Fondos Europeos, Desarrollo, Industria y Empleo, Antonio Díaz, ha destacado que "estacertificación sitúa al Geoparque de Granada en el mapa internacional del astroturismo, convirtiéndose en un ejemplo de cómo la sostenibilidad y la innovación pueden generar nuevas oportunidades de desarrollo económico y social en el medio rural. Este reconocimiento es fruto de un trabajo colectivo en el que han participado administraciones, entidades científicas y la propia ciudadanía del territorio".

Además, Díaz ha añadido que "el sello Starlight refuerza nuestro compromiso con la conservación del patrimonio natural y cultural del Geoparque. Esta acreditación nos permitirá atraer un turismo respetuoso, vinculado a la ciencia, la divulgación y la naturaleza, que contribuirá a fijar población y a crear empleo en la zona".

El contrato con la Fundación Starlight comenzó en marzo de 2025, marcando el inicio formal del proceso de certificación. En el mes de junio de 2025, un equipo de auditores, acompañados por la dirección del Geoparque, visitó diversos miradores ya finalizados, integrados en la nueva red de quince miradores astroturísticos que se está construyendo en territorio.

Recorrieron además diversas localizaciones clave, como el Complejo Astronómico Los Coloraos (Gorafe) y el Hábitat Troglodita Almagruz (Purullena), comprobando el grado de avance de estas pequeñas infraestructuras, las acciones destinadas a la protección del cielo y los servicios vinculados al astroturismo.

El punto de partida, tanto para la solicitud de certificación, como para el impulso de esta forma de ecoturismo, fue un estudio técnico-científico encargado por la Diputación de Granada a la Oficina de Calidad del Cielo del Instituto Astrofísico de Andalucía, dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Este análisis midió el brillo del cielo nocturno del Geoparque, identificando zonas con condiciones excepcionales para la contemplación de estrellas y generando mapas que han servido para avalar el proceso de certificación. El distintivo Destino Turístico Starlight consolida este enclave del norte de la provincia de Granada como un destino excepcional para el astroturismo, con infraestructuras, actividades y oferta interpretativa. La acreditación se concede por cuatro años, con un informe intermedio obligatorio a los dos años y una auditoría final para renovación.