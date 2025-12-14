Gestamp Linares (Jaén) pacta un ERTE que afectará a toda la plantilla hasta 2027 ante la reducción de pedidos

Archivo - Logo de Gestamp/Archivo - GESTAMP - Archivo

La empresa Gestamp en Linares (Jaén), dedicada a la fabricación de componentes de automoción, ha pactado un ERTE con el comité de empresa que afectará a toda la plantilla --151 empleos-- hasta diciembre de 2027. Además, se contemplan bajas incentivadas y prejubilaciones.

El acta de acuerdo entre ambas partes recogido por Europa Press argumenta que el sector de la automoción a nivel europeo "afronta un cambio significativo debido a que en la Unión Europea se ha decidido que todos los turismos y furgonetas nuevos que se comercialicen en la UE sean cero emisiones".

Esto, en la práctica, tal y como se indica en el acuerdo, supondrá la prohibición de comercializar vehículos de combustión, incluidos los de gasolina, diesel e híbridos en el año 2025, lo que está llevando a "la paralización de nuevos modelos térmicos".

A esto se le suma que los nuevos vehículos a fabricar, eléctricos 100%, "suponen un cambio radical en el concepto de los mismos, que implican un cambio en el sistema de fabricación y una reducción del empleo en el sector".

Otro de los motivos para justificar el ERTE en el acuerdo es que están apareciendo "nuevos fabricantes de nacionalidad china, con la consiguiente pérdida de cuota de mercado de los fabricantes europeos", que son los clientes mayoritarios de Gestamp.

La fábrica de Linares no es ajena a esta problemática ya que "se están reduciendo sensiblemente los pedidos por parte de los clientes a los que la empresa provee de los componentes de automoción". Hasta ahora se ha venido echando mano de las herramientas de flexibilidad de las que se había dotado la empresa, lo que "ha permitido ajustar la producción a la bajada de la demanda".

No obstante, se señala que dado que se ha alargado esta situación en el tiempo, "no es recomendable seguir usando esas medidas de flexibilidad" y por ello se opta por "medidas coyunturales" como es un ERTE por causas productivas para ajustar la producción a la espera de que las medidas comerciales y organizativas puedan suponer "un incremento de la carga de trabajo esperada en el medio/largo plazo".

El periodo de suspensión de los contratos se contempla desde el 3 de noviembre de este año al 31 de diciembre de 2025. También se acuerda poder finalizar el ERTE antes de tiempo si cambian las condiciones, al tiempo que se señala que en ningún caso podrá ser prorrogado.

El número máximo de días de suspensión que la empresa podrá aplicar a cada una de las personas trabajadoras afectadas será de 130 días naturales.