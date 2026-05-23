Gimena Ponce participa en la tercera sesión del ciclo de talleres del Laboratorio de Arte y memoria gráfica de Jaén

El taller de arte de la tercera sesión del ciclo de talleres del Laboratorio de Arte y memoria gráfica tuvo la participación de la profesora y licenciada en Artes Visuales Gimena Ponce. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 23 May. (EUROPA PRESS) -

El Patronato municipal de Cultura ha regresado este sábado con la profesora y licenciada en Artes Visuales Gimena Ponce, en su tercera sesión del ciclo de talleres del Laboratorio de Arte y memoria gráfica que se ha celebrado en el salón Mudéjar.

Tal y como ha emitido el Consistorio jiennense en una nota, en este tercer encuentro, los participantes han tenido la oportunidad de adentrarse en el álbum fotográfico de Jaén de 1862 con Isabel II y analizar así su arquitectura y paisaje del siglo XIX.

Bajo la técnica de la alquimia fotográfica se ha profundizado en el azul de Prusia con la ciaotipia (revelado solar sobre papel), además de una intervención de grabado y bordado experimental para resaltar las piedras y texturas de la ciudad histórica.

Asimismo, la Administración local ha valorado la mañana como "muy interesante" en el que los participantes de este taller han creado su propia pieza de archivo "combinando luz, pigmentos naturales e hilo sin tener una experiencia previa, y solo las ganas de experimentar con las manos y la historia de Jaén".