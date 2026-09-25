Global Finance reconoce a Unicaja como mejor banco en transformación digital en España en 2026

Imagen de archivo. - UNICAJA

SEVILLA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Unicaja ha sido reconocido por Global Finance, revista internacional especializada en información financiera, como mejor banco en transformación digital en España en 2026, dentro de la primera ronda de los World's Best Consumer Digital Bank Awards para Europa Occidental.

Según ha señalado la entidad bancaria en una nota de prensa, el reconocimiento distingue la evolución de los canales y servicios digitales de la entidad y el trabajo realizado para facilitar una relación más sencilla, ágil y segura con sus clientes. El premio se suma al liderazgo alcanzado por las aplicaciones de Unicaja para particulares y empresas en sus respectivas categorías en el ranking de AQMetrix correspondiente a junio de 2026. A ello se añade la mejora de 30 puntos registrada por el Net Promoter Score (NPS) digital de Unicaja durante el primer semestre del año.

Así, estos resultados "reflejan la evolución de una estrategia orientada a mejorar la experiencia digital y a ofrecer a particulares, autónomos y empresas más capacidades para gestionar sus operaciones de forma autónoma".

El director de Banca Digital y Remota de Unicaja, Joaquín Sevilla, ha señalado que "el objetivo de la entidad es seguir mejorando la experiencia digital y facilitar una relación cada vez más sencilla, ágil, segura y adaptada a las necesidades de nuestros clientes, en línea con los objetivos de nuestro Plan Estratégico".

El premio concedido por Global Finance, en la vigesimoséptima edición de estos galardones, reconoce la evolución llevada a cabo por Unicaja en el sector financiero español y la aplicación de la tecnología a la mejora de los servicios y de la relación con los clientes.

De esta manera, la evolución digital de Unicaja es una de las líneas de actuación de su Plan Estratégico 2025-2027, que sitúa la mejora de la experiencia de cliente entre sus prioridades. Esta transformación contribuye a simplificar la relación con la entidad y a responder a las nuevas formas de interacción de particulares, autónomos y empresas.

Durante los últimos meses, Unicaja ha incorporado mejoras en sus plataformas y canales digitales para simplificar procesos, ampliar las capacidades de autogestión, facilitar la contratación digital de productos y servicios, y reforzar la usabilidad.

Entre las soluciones desarrolladas se encuentran Unicaja Key, un sistema de autenticación reforzada que permite validar operaciones; las huchas digitales, que ayudan a los clientes a avanzar hacia sus objetivos de ahorro mediante aportaciones automatizadas, y Nica, el asistente virtual basado en inteligencia artificial generativa que facilita el acceso a información y la resolución de consultas. También destacan el impulso de los canales remotos o la plataforma hipotecaria digital apoyada en open banking. La mejora de la experiencia digital también se ha reflejado en los indicadores de satisfacción de los clientes.

Durante el primer semestre de 2026, Unicaja mejoró en 30 puntos su NPS digital, indicador que mide el grado de satisfacción y recomendación de clientes de los usuarios de estos canales.

Además, el reconocimiento de Global Finance se suma al resultado obtenido por las aplicaciones de Unicaja para particulares y empresas en el ranking de AQMetrix correspondiente a junio de 2026.

Según este análisis, la aplicación de banca móvil para particulares de Unicaja lidera la clasificación de su categoría, mientras que la app de Unicaja Empresas ocupa también la primera posición en la suya.

El estudio compara la disponibilidad, el rendimiento y las funcionalidades de los servicios digitales de una comparativa integrada por 18 entidades financieras.

La valoración de ambas aplicaciones muestra cómo las mejoras introducidas en los canales digitales se están traduciendo en una experiencia más sencilla y ágil para particulares, autónomos y empresas.

"Los canales digitales permiten resolver la operativa cotidiana con mayor autonomía, mientras que la atención personal y el asesoramiento especializado siguen acompañando a los clientes en las decisiones que requieren una asistencia más personalizada", ha concluido la entidad.