Archivo - Imagen del puerto pesquero de Adra (Almería). - Marian León - Europa Press - Archivo

SEVILLA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha iniciado el pago de 1.553.290,15 euros a 798 armadores (873 buques) andaluces para compensar el incremento de los precios del gasóleo como consecuencia del conflicto en Oriente Medio. En toda España, el importe es de 9.477.022 euros para 4.363 armadores.

Con este nuevo abono, la cantidad total pagada por el Ministerio hasta el momento de esta línea de ayudas asciende a 16,7 millones de euros, tal como ha recogido el Gobierno en una nota. Este nuevo pago pago corresponde al gasóleo consumido por la flota pesquera entre el 1 de mayo y el 30 de junio, el segundo tramo temporal de esta ayuda.

La orden de abono se firmó el día 24 de noviembre y los beneficiarios recibirán los ingresos en sus cuentas a lo largo de los próximos días. El periodo elegible de esta ayuda llega hasta el 31 de diciembre, pero para agilizar su concesión y permitir que los beneficiarios continúen con su actividad, el Ministerio optó por abonarlas parcialmente en periodos más cortos.

Previamente a este nuevo pago, el Ministerio había abonado casi 7,3 millones de euros a más de 4.200 armadores por el primer periodo elegible, entre el 22 de marzo (fecha de la entrada en vigor del real decreto que regula la ayuda) y el 30 de abril.

Por otra parte, el pasado día 19, el Ministerio publicó una nueva relación de 4.779 armadores que percibirán 12,3 millones de euros en compensación por el gasóleo consumido en el tercer periodo elegible, entre el 1 de julio y el 30 de septiembre. Una vez que el día 25 finalizó el plazo para que comunicaran errores o renunciaran a la ayuda, el ministerio continúa los trámites administrativos pertinentes para realizar los pagos lo antes posible.