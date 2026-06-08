El Gobierno abona cerca de 74 millones de euros a más de 7.200 agricultores granadinos afectados por las borrascas

Archivo - Imagen de archivo del subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO - Archivo

GRANADA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los titulares de explotaciones agrícolas de la provincia de Granada han recibido ya cerca de 74 millones de euros en ayudas extraordinarias del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para compensar los daños ocasionados por las borrascas registradas durante el pasado invierno.

Así lo han dado a conocer desde la Subdelegación del Gobiern oen un comunicado, en el que detallan que se trata del primer listado de beneficiarios de esta línea de apoyo impulsada por el Gobierno de España, que continuará ampliándose con nuevas resoluciones durante los próximos meses hasta completar el programa de ayudas previsto por el Ministerio.

En esta primera fase han percibido ya estas ayudas un total de 7.213 titulares de explotaciones agrarias y ganaderas pertenecientes a 75 municipios de la provincia.

El municipio con mayor número de beneficiarios es Montefrío, donde 1.418 agricultores y ganaderos han recibido ayudas por importe de 14.054.268 euros. Le sigue Loja, con 1.105 beneficiarios y una cuantía total de 12.787.229 euros.

También destacan Íllora, con 675 beneficiarios que han percibido cerca de seis millones de euros; Algarinejo, con 562 beneficiarios y más de 5,3 millones de euros; y Moclín, con 484 beneficiarios que han recibido 3,79 millones de euros.

El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, ha destacado que "el Gobierno de España ha articulado una respuesta sin precedentes para apoyar al sector agrario, movilizando recursos extraordinarios para agricultores y ganaderos en un ámbito que es competencia de las comunidades autónomas".

"Nunca se había articulado una respuesta de esta magnitud para respaldar a quienes han sufrido las consecuencias de una situación excepcional como la provocada por las borrascas del pasado invierno", ha añadido.

Asimismo, ha subrayado que el Ejecutivo "ha vuelto a demostrar su compromiso con el sector primario, actuando con rapidez para garantizar la viabilidad de las explotaciones afectadas y contribuir a la recuperación de la actividad económica en el medio rural granadino".

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha destinado un total de 2.120 millones de euros a este programa extraordinario de ayudas para explotaciones agrícolas afectadas por daños derivados de las borrascas. Por ello, está previsto que continúen publicándose nuevos listados de beneficiarios en los próximos meses.

"El Gobierno de España está al lado de quienes más lo necesitan. Tras el episodio de intensas borrascas registrado entre enero y febrero, era imprescindible ofrecer apoyo a los agricultores que vieron mermadas sus cosechas y sufrieron daños en sus explotaciones", ha señalado José Antonio Montilla.