El Gobierno aborda en Jaén el impulso de la vivienda asequible en la provincia

El secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, aborda el impulso de vivienda asequible en la provincia

JAÉN 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, ha abordado con diferentes representantes de Jaén el impulso de la vivienda asequible en la provincia.

Para ello, se han abordado los programas de inversión y ayudas del Gobierno de España que se desarrollan en torno a esta problemática.

A la reunión ha asistido el subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, el vicepresidente primero de la Diputación de Jaén, Juan Latorre, y el alcalde de Villanueva de la Reina, Blas Alvés.