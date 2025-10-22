El Gobierno aclara que "la ley no obliga" a pagar el 50% de la dependencia y asegura que es un "objetivo político"

Archivo - La Junta estima que el 70% de la población que se encuentra en situación de dependencia tiene 80 años o más. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España ha aclarado este miércoles en un comunicado que "la ley no obliga a que el Gobierno central tenga que aportar el 50% de la financiación de la dependencia en cada comunidad autónoma". De hecho, la ley señala, asegura, (capítulo v, artículo 32) que "el Gobierno central no puede aportar más que las comunidades autónomas al sistema de la dependencia".

En dicha nota, el Ejecutivo de Pedro Sánchez sí señala que "alcanzar el 50% es un objetivo político que se incluyó en el acuerdo de Gobierno de esta legislatura" para continuar con la "senda de crecimiento" de financiación "sin precedentes" al sistema de la dependencia que se viene haciendo desde 2020. "No se trata de un objetivo en una sola comunidad autónoma, sino en todas y por supuesto también en Andalucía", ha explicitado el Gobierno en respuesta a las declaraciones de la consejera de Inclusión Social, Loles López.

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha afirmado que "el compromiso del Gobierno de España es revertir los recortes a la dependencia que hizo el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012, siendo secretario de Estado de Servicios Sociales el actual presidente de la Junta, Juanma Moreno". En esta línea, ha subrayado que el Gobierno de España "ha triplicado ya la financiación en comparación con 2014, creciendo más de un 150% desde 2020".

En cuanto a Andalucía y a la aportación estatal ha recordado que el Gobierno de España está "aportando las mayores cantidades para la financiación de la Dependencia desde la aprobación de esta ley". El Gobierno de España ya financia, en palabras de Fernández, cerca del 40% de la dependencia en Andalucía, siendo "la comunidad que más financiación recibe y está en los porcentajes más altos de cofinanciación con el objetivo de alcanzar el 50%". "Si se compara con gobiernos anteriores, como el de Mariano Rajoy siendo el actual presidente de la Junta de Andalucía, secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, el porcentaje medio de cofinanciación en la comunidad no alcanzaba el 20%", ha detallado el Ejecutivo central.

Así, en materia de transferencias, en 2024 el Gobierno de España aportó a la Junta de Andalucía la cantidad de 738 millones de euros para el sistema de dependencia. "Ha sido la mayor aportación desde la puesta en marcha de la ley de la Dependencia y en comparación con lo destinado por el Gobierno anterior de Mariano Rajoy, son 508 millones de euros más que en 2017". En base al compromiso de "recuperar los recortes" provocados en 2012 por el Gobierno de Mariano Rajoy, "se ha restituido la financiación del nivel acordado, que en 2024 alcanzó los 141 millones para Andalucía, una cifra que se ha superado este año con la aprobación el pasado Consejo de Ministros de una partida de 147,8 millones de euros, a lo que se suma la recuperación de las cotizaciones para las cuidadoras no profesionales que también habían eliminado".

A estas cantidades se les añaden dos partidas adicionales de 309 millones de euros a Andalucía, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, de los que 204 millones de euros tienen como destino mejoras en residencias y 105 millones de euros para fomentar la teleasistencia. Ha añadido, además, el nuevo Real Decreto Ley aprobado este miércoles en Consejo de Ministros que, con una dotación adicional de 500 millones de euros en 2025, "refuerza el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y da un paso decisivo en el cumplimiento integral de la Ley ELA".