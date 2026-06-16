El Gobierno acusa a Moreno de "desleal" al criticar el dispositivo contra incendios, que es de "cobertura nacional"

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, en el municipio onubense de Villanueva de los Castillejos con motivo del incendio que afectó a este término municipal. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha calificado este martes de "deslealtad institucional mayúscula faltar a la verdad y querer confrontar con un asunto en el que, hasta el momento, ha habido buena colaboración y coordinación", en respuesta a las declaraciones del presidente en funciones Juanma Moreno, que ha reprochado al Gobierno que destine cuatro aviones menos a Andalucía que en 2024 para la lucha contra los incendios; una situación por la que ha exigido a Madrid un trato igualitario.

En declaraciones remitidas a los medios, Fernández ha recordado que las comunidades ostentan la competencia en materia forestal y en prevención y extinción de incendios forestales, por lo que "deben adecuar sus respectivos dispositivos y adoptar las medidas necesarias". A la Administración General del Estado, le corresponde "desplegar medios estatales de apoyo a las comunidades para la cobertura de los montes contra incendios. "El dispositivo estatal es de apoyo a las comunidades y se compone de una flota aérea propia que se encuentra distribuida por todo el territorio nacional. Son de cobertura nacional, es decir, no están adscritos al lugar donde se ubican, sino que podrán actuar en cualquier punto del territorio donde sean necesarios".

Hecha esta aclaración, el delegado ha remarcado que "desde el primer momento, el Gobierno ha destinado todos los medios que Andalucía ha reclamado y, de igual forma, los ha retirado cuando la dirección del dispositivo de extinción lo ha estimado conveniente. "Moreno está faltando una vez más a la verdad. No existe ninguna discriminación ni trato desigual del Gobierno de España a Andalucía en relación a los medios estatales para apoyar y colaborar con la comunidad en la extinción de los incendios".

Para la campaña de este verano, el Ministerio de Transición Ecológica dispone de un dispositivo "reforzado" compuesto por 56 medios aéreos, diez Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF), cuatro Equipos de Prevención Integral de Incendios Forestales (EPRIF) y siete Unidades Móviles de Análisis y Planificación (UMAP). A este despliegue "estacional" se suma el contingente permanente que ha estado operativo durante el invierno, con once medios aéreos, cinco brigadas helitransportadas y tres unidades de análisis.

Además, el Gobierno de España pone a disposición de la extinción de los incendios, "cuando la comunidad lo requiere", la Unidad Militar de Emergencias con cinco batallones de Intervención, 32 módulos de Lucha Contra Incendios Forestales, un Batallón de Transmisiones y un Regimiento de Apoyo e Intervención con quince vehículos pesados de intervención, 25 de tamaño medio, nueve ambulancias con soporte vital avanzado, siete minibuses y dos máquinas automotrices teleoperada.

A esto se suman, los despliegues operativos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (GC y PN) cuando se produzca un incendio que obligue a confinar o desalojar poblaciones afectadas por el avance del fuego. En paralelo, están en ejecución 61 millones de euros del Plan de Recuperación a la mejora de infraestructuras en las diez bases BRIF, lo que permitirá optimizar las instalaciones y condiciones laborales del personal de extinción.