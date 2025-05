El Gobierno afea a Zoido ante su misión como eurodiputado que de ministro destinó "cero" inversión a Campo de Gibraltar

SEVILLA 27 May. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha considerado este martes "llamativo" que el eurodiputado del PP Juan Ignacio Zoido intente "poner el foco" en la acción contra el narcotráfico que se lleva a cabo desde el Estado español en el marco de la misión de la Comisión de Peticiones de la Eurocámara en la que participa en la comarca gaditana del Campo de Gibraltar, cuando en su etapa como ministro del Interior destinó "cero inversiones" a dicha labor en la zona.

Así lo ha señalado el delegado del Gobierno en declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, al hilo de la misión que este pasado lunes iniciaba una delegación de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PETI) a la zona del Campo de Gibraltar de la que forma parte el 'popular' Juan Ignacio Zoido, y que, según ha subrayado Pedro Fernández, "tiene como objeto, según la petición que fue admitida de la Confederación Española de Policías", que se considere la de Policía como "una profesión peligrosa" y, además, "considerar euro delito el atentado a agentes de la autoridad".

Se trata de "homogeneizar, en definitiva, la normativa europea", según ha resumido el delegado, que ha apostillado que "se ha centralizado todo mucho en el Campo de Gibraltar, en la lucha contra el narcotráfico", y al respecto ha querido reivindicar "el plan especial que puso en marcha el primer Gobierno de Pedro Sánchez en julio del 2018", que "cambió radicalmente lo que en ese momento se estaba haciendo, que era absolutamente nada", según ha abundado.

En esa línea, ha remarcado que, con Zoido como ministro del Interior hasta junio de 2018 en el Gobierno de Mariano Rajoy, "había cero inversión" y "se había perdido el principio de autoridad" en la zona, mientras que ahora, "después de 166 millones de euros de inversión", se han llevado a cabo "más de 34.000 operaciones, un 5.864% más de lo que se venía haciendo antes de ese plan especial", así como se han registrado "25.818 detenciones, un 1.435% más", y "la droga incautada supera las 2.000 toneladas", y "casi 7.000" son los vehículos que se han aprehendidos, 1.720 de ellos marítimos, según ha seguido detallando.

El delegado también ha valorado que Andalucía cuenta actualmente con "casi 30.000 agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", batiendo así "todos los récords históricos en cuanto al número" de efectivos, así como que "las convocatorias de las ofertas públicas de empleo" para aumentar el número de agentes de dicho colectivo "han sido las más altas", de 15.000 plazas para Guardia Civil, Policía y efectivos "paramilitares" en el caso de la última, correspondiente al actual año 2025, según ha precisado.

Para el delegado, todo ello "pone de manifiesto la implicación que hay por parte del Gobierno de España para mejorar permanentemente las condiciones de seguridad". Además, ha destacado que se han incrementado también los salarios de Policía y Guardia Civil "casi un 40%" desde el año 2018, por lo que "la situación es muchísimo mejor" ahora que "la que había" antes, con el Ejecutivo de Mariano Rajoy, según ha insistido en defender.

Pedro Fernández, que este miércoles tiene previsto recibir a la delegación de europarlamentarios, ha puesto de relieve también que el Servicio Marítimo de la Guardia Civil cuenta en Andalucía con 29 embarcaciones patrulleras, de las que cinco de ellas son "de la más alta capacidad", y forman parte de "un modelo único" para el instituto armado, "para la lucha contra el narcotráfico".

Al hilo, ha indicado que "la presión que se está llevando a cabo en el ámbito marítimo está poniendo de manifiesto cómo se están resintiendo las organizaciones criminales", de forma que "llevamos dos meses" en los que "no se ha avistado una sola embarcación en el río Guadalquivir, porque hay patrulleras que están haciendo una labor tanto en la entrada como en la parte del Puerto de Sevilla".

El delegado ha admitido que "todo es mejorable", pero también ha subrayado que "se siguen construyendo patrulleras para aumentar la dotación de la Guardia Civil", así como que se continúa "dotando de medios específicos" a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, si bien "es verdad que el narcotráfico cada vez tiene armamento más sofisticado", algo que "pasa en Andalucía" pero también "en el resto del mundo", según ha apostillado Pedro Fernández para remarcar que se trata de "un fenómeno internacional".

LLAMAMIENTO A LA JUNTA EN RELACIÓN AL PLAN DEL CAMPO DE GIBRALTAR

De igual modo, el delegado ha señalado que el plan "integral" del Campo de Gibraltar, que "se ha extendido a seis de las ocho provincias" andaluzas, "no solamente tiene que ver" con la seguridad, que "es la competencia del Gobierno de España", sino que "se aprobó con un montón de medidas por parte de la Junta de Andalucía" que, no obstante, el actual Ejecutivo de Juanma Moreno (PP-A) "no está ejecutando, y que tienen que ver con la posibilidad de que haya opciones para la gente joven, especialmente, de estudiar, de diversificar las opciones de empleo" y de disponer de "oportunidades vinculadas especialmente a la Formación Profesional", ha agregado.

El delegado ha aprovechado entonces para pedir a la Junta de Andalucía que "implemente esas medidas" que "tienen que ver con el ámbito social, laboral y de las coberturas también sanitarias, entre otras", según ha concluido.