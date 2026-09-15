El Gobierno andaluz aborda este miércoles el inicio del curso universitario y la escolarización de FP para 2026/2027

Archivo - Reunión del Consejo de Gobierno andaluz presidido por Juanma Moreno. (Foto de archivo). - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía tiene previsto abordar este miércoles, 16 de septiembre, el inicio del curso académico 2026/2027 en el sistema universitario andaluz, así como el procedimiento de escolarización de Formación Profesional para el próximo curso.

Según figura en el orden del día de la sesión, consultado por Europa Press, el Ejecutivo andaluz tomará conocimiento de sendas propuestas de acuerdo relativas al inicio del curso universitario y al procedimiento de escolarización de Formación Profesional en el sistema educativo andaluz para el curso escolar 2026/2027.

Del mismo modo, el Consejo de Gobierno tomará conocimiento de la puesta en marcha del gemelo digital de la Alhambra. Asimismo, conocerá el seguimiento semestral de las infraestructuras energéticas renovables realizado por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, a través de la Agencia Andaluza de la Energía.

En la reunión también se tomará razón del programa 'Circuito Andaluz de Peñas 2026'.