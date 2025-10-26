El Gobierno andaluz aprueba esta semana el Presupuesto de la comunidad de 2026, el último de la legislatura

Archivo - Reunión del Consejo de Gobierno andaluz presidido por Juanma Moreno. (Foto de archivo). - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno andaluz aprobará esta última semana de octubre el proyecto de Ley de Presupuestos de la comunidad para 2026, que ascenderán a 51.597 millones, lo que supone un crecimiento del 5,6 por ciento respecto a las cuentas del presente ejercicio, es decir, 2.700 millones más.

Los de 2026 serán los últimos presupuestos de la comunidad en esta legislatura, puesto que las elecciones autonómicas tocan en junio de ese año.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, anunció este pasado martes la cifra de los presupuestos de la comunidad de 2026, apuntando que la "estabilidad" que existe en Andalucía con un gobierno del PP-A con mayoría absoluta ha hecho posible la aprobación en la legislatura, año tras año, de las cuentas autonómicas "en tiempo y forma".

Tras la aprobación en Consejo de Gobierno, el proyecto de ley de Presupuestos llegará esta semana al Parlamento, donde iniciará su tramitación parlamentaria. Los distintos consejeros comparecerán en comisiones para exponer las cuentas de sus departamentos. El debate de totalidad del proyecto de ley está previsto el 12 de noviembre y el debate final, los días 17 y 18 de diciembre, según el calendario del periodo de sesiones.

Juanma Moreno recordó que, desde que es presidente, su gobierno ha elaborado ya siete presupuestos. Detalló que del presupuesto de 2026, un tercio, más de 16.000 millones se destinarán a la sanidad pública.

Por su parte, la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, avanzó este pasado viernes que las cuentas de 2026 contemplan un volumen "histórico" de inversiones con 6.413 millones de euros, "el 12,4% del total presupuesto y un crecimiento importante, del 10% con respecto al año anterior".

Dijo que es "un 73% más que el último presupuesto del anterior Gobierno socialista de 2018": "3.700 millones de euros de inversiones en el año 2018 frente a casi 6.500 de cara al 2026". La sanidad pública contará con 16.265 millones, según España.

Con la aprobación de los presupuestos para 2026 entrarán en vigor nuevas deducciones fiscales que ya fueron anunciadas por el presidente de la Junta: Deducciones por alquiler para jóvenes menores de 35 años y para personas mayores de 65 años, para personas con discapacidad y para víctimas de violencia doméstica o de terrorismo; rebajas vinculadas a los animales de compañía y a los gastos veterinario; deducción por gastos en escuelas deportivas, gimnasios o federaciones; deducción en el IRPF para familias con celíacos, y la ampliación de la deducción fiscal de 200 euros por hijo a todas las familias sin límite de renta.