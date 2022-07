Gobierno andaluz destaca la fuerte creación de empleo, con récord de ocupación, pero pide no ser "demasiado optimistas"

SEVILLA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajadores Autónomos ha destacado este jueves la "fuerte" creación de empleo reflejada en la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre, con 60.700 ocupados más hasta superar los 3.228.000, lo que supone "un récord" de ocupación en toda la serie estadística.

No obstante, en un audio remitido a los medios, el secretario general de Empleo y Trabajo Autónomo, José Agustín González, ha llamado a "no caer en triunfalismos ni en visiones demasiado optimistas" ante el contexto actual "cargado de incertidumbres", hasta el punto de afirmar que "no es de prever que se mantengan datos tan positivos como lo de este trimestre".

Analizando los datos que deja la EPA de abril a junio, González ha remarcado que el número de parados, que se queda en cerca de los 750.000, es "el nivel más bajo desde hace 14 años". Una cifra que ha valorado "sin duda positiva" y más cuando se ha registrado en este periodo "una intesa y positiva incorporación de activos" hasta superar los cuatro millones de personas que están en disposición de trabajar.

Respecto a la tasa de paro, la Consejería ha apuntado su bajada hasta el 18,68%, de manera que hay que remontarse al tercer trimestre de 2008 para dar con una que sea inferior. No obstante, ha vuelto a insistir en que sigue siendo "preocupante" y seis puntos mayor que la media nacional.

En el ánalisis por sectores, ha llamado la atención sobre el colectivo de trabajadores que buscar su primer empleo, junto a Servicios e Industria.

De igual manera, en cuanto a la evolución interanual, ha destacado "la fuerte" creación de empleo, con 123.800 nuevos ocupados, que se ve acompañada de una "elevada" dismunición del paro. "De esta forma, Andalucía sigue liderado estre trimestre la creación de empleo en España en los últimos doce meses", ha subrayado.

En el interanual, el sector Servicios también ha protagonizado una importante recuperación, con 151.900 ocupados más, seguida de Industria que ha creado empleo "de forma notable".

"DINAMISMO" EN EL MERCADO DE TRABAJO

Una vez analizados los datos tantos mensuales como interanuales, el secretario general de Empleo y Trabajo Autónomo ha valorado "el dinamismo del mercado de trabajo andaluz" en un contexto actual económico "cargado de incertidumbre".

Y es este contexto el que le lleva a pedir que "no se caiga en triunfalimos ni en visiones demasiado optimistas", lo que sería, a su juicio, "un error". Así, ha instado a estar expectantes ante la evolución de los próximos meses una vez finalizado el favorable efecto del verano en el sector Servicios.

"Los altos precios y la guerra en Ucrania, nos tememos que no pasen de largo por el tejido productivo", ha augurado, teniendo en cuenta que "ya están afectando gravemente". "No es de prever que se mantengan datos tan positivos como los de este trimestre", ha concluido.