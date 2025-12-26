Gobierno anima a entidades y empresas a participar en convocatoria de 52 millones para proyectos contra la despoblación

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández - María José López - Europa Press

SEVILLA 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno central en Andalucía, Pedro Fernández, ha realizado un llamamiento este viernes a entidades locales, entidades sin ánimo de lucro, pequeñas y medianas empresas, personas trabajadoras autónomas y entidades de la economía social para que concurran a la convocatoria de ayudas impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), dotada con un presupuesto total de 52 millones de euros y destinada a proyectos innovadores contra la despoblación.

Fernández ha subrayado que esta convocatoria representa "una oportunidad real para impulsar pueblos con futuro", al tiempo que ha recordado que las iniciativas pueden presentarse hasta el próximo 20 de enero, según se recoge en un comunicado.

Así, el delegado ha señalado "la importancia de la implicación conjunta de administraciones públicas, tejido social y sector empresarial para afrontar el reto demográfico", y ha puesto el acento "en la necesidad de generar oportunidades económicas y sociales en el medio rural que permitan fijar población y mejorar la calidad de vida".

En este sentido, el delegado ha indicado que "el territorio es una realidad dinámica que evoluciona de la mano de la sociedad, por lo que resulta imprescindible la implicación colectiva para avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo rural sustentado en la sostenibilidad ambiental, la igualdad, la digitalización y el refuerzo de la cohesión social y territorial".

Las ayudas cubrirán hasta el 90 por ciento del coste de los proyectos seleccionados, con un máximo de 300.000 euros, y que cuentan con tres modalidades, dependiendo de si son proyectos promovidos por entidades locales (modalidad A), por entidades sin ánimo de lucro (modalidad B) o por pymes, personas en situación de autoempleo y entidades de la economía social (modalidad C).

La convocatoria está dotada con 52 millones de euros, un presupuesto que "supera ampliamente el destinado en el ejercicio anterior", según el delegado, quien ha destacado que este "refuerzo económico responde al compromiso del Gobierno con el impulso social y económico de los territorios más afectados por la pérdida de población, a través de una visión integral del medio rural que incorpora factores económicos, ambientales y de género".

Desde su puesta en marcha, el programa ha registrado una elevada participación, lo que ha permitido apoyar, desde 2022, más de 700 iniciativas con una inversión global cercana a los 70 millones de euros.

PROYECTOS INNOVADORES PARA LA TRANSFORMACIÓN TERRITORIAL

La naturaleza transversal y pluridimensional de los cambios demográficos y territoriales, según el Gobierno, conlleva la necesidad de una estructura de gobernanza compleja, que requiere de la participación de diferentes actores institucionales y sociales, y en la cual las entidades sin ánimo de lucro y las iniciativas empresariales han de desempeñar un papel prioritario por su capacidad para actuar como agentes de dinamización social y potenciadores de la actividad económica, en zonas desfavorecidas por sus condiciones geográficas o demográficas.

Por estos motivos, podrán optar a estas subvenciones, en su modalidad A, entidades locales (municipios, cabildos y consejos insulares, provincias, entidades de ámbito superior o inferior al municipio, consorcios, y agrupaciones sin personalidad jurídica), y comunidades autónomas uniprovinciales.

En su modalidad B, podrán presentarse iniciativas promovidas por entidades sin ánimo de lucro que tengan un ámbito de actuación supraprovincial, individualmente o mediante federaciones, confederaciones o agrupaciones, incluidas las federaciones de entidades locales y las cámaras de comercio.

Por su parte, en la modalidad C de las ayudas convocadas, podrán resultar subvencionados proyectos promovidos por pequeñas y medianas empresas (PYMEs), personas en situación de autoempleo y entidades de la economía social.

En todos los casos, los proyectos se deberán desplegar, con carácter general, en municipios o núcleos poblacionales con una población inferior a 5.000 habitantes.

Las órdenes establecen las características generales de los proyectos subvencionables, estableciendo como tipologías prioritarias aquellos proyectos dirigidos a mejorar la eficiencia y eficacia de los servicios ofertados en la zona; el apoyo al emprendimiento y construcción de ecosistemas rurales innovadores; cultura, ocio y deporte; servicios sociales, salud y economía de los cuidados; transporte y movilidad; mejora y desarrollo del parque habitacional; fomento del asociacionismo, creación de redes de cooperación y apoyo mutuo; y proyectos que, en zonas afectadas por incendios y otras catástrofes naturales, contribuyan a la lucha contra la despoblación y a la reparación de impactos, restauración del medio e incremento de su resiliencia frente a futuros eventos extremos.

Para la selección de proyectos se valorarán aspectos como la calidad de la propuesta y su carácter innovador, el impacto del proyecto en la despoblación, así como su repercusión social, medioambiental y en la igualdad género.

El plazo de solicitud de estas subvenciones estará abierto desde el 5 de diciembre de 2025 hasta el día 20 de enero de 2026. Serán financiables los gastos de los proyectos que resulten seleccionados siempre que hayan sido contraídos desde la publicación de la resolución de concesión de las ayudas y hasta el año 2028.

Para cada proyecto seleccionado, las subvenciones concedidas se ajustarán a importes mínimos y máximos según la tipología de las entidades beneficiarias.

Así, en el caso de entidades locales y comunidades autónomas uniprovinciales (modalidad A), la ayuda no podrá ser inferior a 25.000 euros ni superar los 300.000 euros --con variaciones según el tipo de entidad--, cubriéndose hasta un 90 por ciento del gasto subvencionable del proyecto.

Para el caso de entidades sin ánimo de lucro (modalidad B), la ayuda no podrá ser inferior a 50.000 euros ni superar los 200.000 euros, cubriéndose hasta un 90 por ciento del gasto subvencionable del proyecto.

Y en el caso de pymes, personas en situación de autoempleo y entidades de la economía social (modalidad C), la ayuda no podrá ser inferior a 25.000 euros ni superar los 200.000 euros, cubriéndose hasta un 70 por ciento del gasto subvencionable del proyecto.