El Gobierno aprueba un acuerdo para tramitar la tercera adenda al convenio con Andalucía sobre el Ifmif-Dones de Granada

Archivo - El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, visita las instalaciones del IFMIF-DONES en Escúzar (Granada). (Foto de archivo). - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ANDALUCÍA - Archivo

MADRID/GRANADA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado en su reunión de este martes, 8 de septiembre, un acuerdo por el que se autorizan los límites y el número de anualidades establecidos en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, con el fin de "posibilitar al Ministerio de Ciencia e Innovación la tramitación de la tercera adenda al convenio con Andalucía para la constitución del consorcio para el impulso de la construcción en España de la infraestructura científico-técnica 'International Fusion Materials Irradiation Facility-Demo Oriented Neutron Source (Ifmif-Dones)'".

Esta infraestructura científica --Ifmif-Dones--, es una operación relacionada con el Foro Estratégico Europeo de Infraestructuras de Investigación (Esfri) del área de energía, según se destaca en la referencia del Consejo de Ministros que da cuenta de este acuerdo, consultada por Europa Press.

Desde el Gobierno subrayan que se trata de "una infraestructura de investigación única que permitirá, una vez construida, el ensayo de materiales para los futuros reactores de fusión en condiciones de operación reales".

El proyecto fue propuesto por España para su inclusión en la hoja de ruta 2018 y, tras la evaluación y su aprobación por el Foro Esfri, fue incluido en la hoja de ruta 'Esfri 2018' como proyecto encuadrado en el área de energía.

Para diseñar y poner en marcha la infraestructura Ifmif-Dones, el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Comunidad Autónoma de Andalucía, a través de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, firmaron un convenio el 9 de junio de 2021, cuyo objeto es la constitución de un consorcio para dar apoyo a la candidatura y eventual construcción en España de la infraestructura Ifmif-Dones, así como para la gestión de proyectos de I+D+i en este ámbito.

Posteriormente, con fecha 29 de septiembre de 2022, se suscribió una primera adenda al convenio, por la cual se reanualizaron las aportaciones de Andalucía y se modificaron los estatutos del consorcio.

La actividad del consorcio se organiza en diferentes fases con objetivos y necesidades de financiación diferentes, de modo que la 'Fase inicial' comprendía el periodo 2021-2023, y en ella se llevaron a cabo "todas las actividades necesarias para la preparación de la estructura básica del consorcio", siendo financiada por las dos administraciones consorciadas.

La 'Fase de construcción' comprende el periodo 2024-2027, en el que se realizará la construcción del edificio sede del consorcio y el equipamiento del mismo, mientras que la 'Fase de operación' comenzará "una vez terminada la construcción y puesta en marcha de la infraestructura".

La propuesta que España presentó a la Agencia Europea Fusion for Energy y la Comisión Europea consistía en la financiación del 50% de la construcción de la instalación Ifmif-Dones en Granada, siendo financiado el otro 50% por la Unión Europea (25%) y otros socios (el otro 25%).

DATOS DE PRESUPUESTO

El presupuesto estimado para la construcción de Ifmif-Dones es de 600 millones de euros, siendo la aportación española de 300 millones de euros, de los cuales el 80% --240 millones de euros-- tendrá origen en los fondos estructurales europeos, y los 60 millones de euros restantes serán financiado en parte al 50% por las dos administraciones consorciadas, por un importe de 45,28 millones de euros, de los que 1,5 millones se vinculan al periodo 2021-2023 con el convenio inicial, y 43,78 millones al periodo 2024-2027 con la adenda que se pretende firmar.

Los 14,72 millones de euros restantes hasta completar la aportación nacional tendrán "origen en financiación obtenida en convocatorias competitivas nacionales e internacionales", aclaran desde el Gobierno.

Con fecha 27 de diciembre de 2023, se suscribió una segunda adenda al convenio, por la cual se establecía las aportaciones de las dos administraciones consorciadas durante el periodo 2024-2027, se modificaba la vigencia del convenio y se establecía los procedimientos para la elaboración de una programación estratégica plurianual.

La anualidad de 2027 ascendía a 9.238.518,66 euros para cada una de las administraciones consorcioadas --el Ministerio de Ciencia y la Junta de Andalucía--, hasta sumar una cantidad total de 18.477.037,32 euros entre ambas.

Una vez próximo a finalizar el periodo de vigencia del convenio, "las partes desean suscribir una tercera adenda, para continuar con la financiación del equipamiento y explotación del Consorcio Ifmif-Dones España que cubra el periodo 2028-2037".

Esta tercera modificación propone "un aumento significativo del presupuesto en relación con el anterior debido principalmente a la necesidad de inicio de construcción del acelerador y todos sus edificios anexos, así como a la necesidad del aumento progresivo de la plantilla".

Por tanto, "para abordar el periodo 2028-2037 y atender adecuadamente las necesidades tanto de gastos corrientes como de inversiones, el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Comunidad Autónoma de Andalucía pretenden tramitar una tercera Adenda al convenio", según se detalla en la referencia del Consejo de Ministros, en la que se informa del calendario de aportaciones que se contempla, y que incluye, para el año 2027, una aportación de 9.238.518,66 euros por parte del Gobierno y una de 1.972.290,04 euros de la mano de la comunidad autónoma de Andalucía.

La cantidad total de aportaciones previstas en dicho periodo 2028-2037 asciende a 252.779.628,08 euros, de los que 130.107.928,35 saldrían del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y los restantes 122.671.699,73 euros procederían de la comunidad autónoma andaluza.

Con el fin de "dar cobertura a estos compromisos", se requería "autorización del Consejo de Ministros para autorizar los límites y el número de anualidades para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, en las anualidades de 2027 a 2037, de acuerdo con lo previsto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria", según han explicado desde el Gobierno para justificar el acuerdo adoptado este martes.