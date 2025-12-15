El Gobierno aprueba la concesión de incentivos regionales para 17 proyectos de inversión en Andalucía por 69 millones

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en el Ministerio de Hacienda, a 17 de noviembre de 2025, en Madrid (Foto de archivo). - Alberto Ortega - Europa Press

SEVILLA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España, a través de un acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (Cdgae) y de una orden del Ministerio de Hacienda, ha aprobado la concesión de incentivos regionales a un total de 93 proyectos en doce comunidades autónomas, de los que 17 corresponden a Andalucía.

En concreto, y además de a Andalucía, estas ayudas se destinan a Aragón, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, La Rioja y Murcia, según ha informado el Gobierno en una nota difundida este lunes.

El importe global de las subvenciones concedidas es de 235.203.841,56 euros y permitirá movilizar una inversión total de 1.056.276.601 euros. Estos proyectos lograrán mantener 11.270 puestos de trabajo en esas 93 empresas y crearán otros 3.168 nuevos empleos, según han detallado también desde el Gobierno.

En el caso concreto de Andalucía, según las órdenes ministeriales que se publicarán este martes, 16 de diciembre, en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se han aprobado 17 proyectos, de los que cinco se analizaron en Comisión Delegada para Asuntos Económicos y otros doce vía orden ministerial, "ya que la inversión subvencionable no supera los 15 millones de euros por empresa".

Estos 17 proyectos han recibido 69.200.193,81 euros de subvención y suponen una inversión total de 244.394.298 euros, así como permitirán crear 1.034 nuevos empleos y mantener 1.173 puestos de trabajo.

Desde el Gobierno defienden que estas ayudas "contribuyen al equilibrio económico interterritorial y al crecimiento económico inclusivo y sostenible" mediante la financiación de proyectos de inversión "productiva, generadores de empleo, tecnológicamente avanzados y medioambientalmente sostenibles, fomentando la actividad económica en las regiones con un menor nivel de desarrollo y contribuyendo a cerrar la brecha en términos de renta per cápita con el resto de regiones, no solo de España sino también de la UE".

Según el detalle de las subvenciones concedidas a Andalucía, que se desglosa en la nota de prensa, cinco de dichos proyectos se ubican en Sevilla --dos de ellos en la capital hispalense, y los demás en los municipios de La Rinconada (1), Bollullos de la Mitación (1) y Los Molares (1)--; cuatro en Málaga --en las localidades de Humilladero (2), Marbella (1) y Torremolinos (1)--; dos en Almería --en Níjar y la capital--; otros dos en Cádiz --en Puerto Real y Ubrique--; dos también en Granada --en Salobreña y Dólar--, y los dos restantes en las provincias de Jaén --en Alcalá la Real-- y Huelva; en concreto, en Palos de la Frontera.