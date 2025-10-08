El Gobierno aprueba la distribución de 8,17 millones de euros para la industria farmacéutica en Andalucía

SEVILLA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud ha aprobado la propuesta de acuerdo para el reparto de 46.453.069,25 euros correspondientes al ejercicio 2025, con cargo a las aportaciones de la industria farmacéutica en aplicación de la Disposición Adicional Sexta de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. De esta cantidad, a Andalucía le corresponden 8,17 millones de euros.

Según ha informado el Gobierno en una nota, el objetivo de esta asignación es reforzar las políticas de cohesión sanitaria, impulsar programas de formación de profesionales del Sistema Nacional de Salud y apoyar la ejecución de los planes nacionales de donación de médula ósea y de sangre de cordón umbilical.

Entre los ámbitos de actuación, ha destacado la cohesión sanitaria y el uso racional de medicamentos, señalando que los fondos permitirán financiar programas para la mejora de la atención sanitaria, la promoción de un uso "más seguro y eficiente" de los medicamentos y la consolidación de actuaciones en materia de seguridad del paciente.

También ha indicado la formación de profesionales sanitarios que, según ha explicado el Gobierno central, se garantiza la continuidad de programas de formación dirigidos a médicos, odontólogos, farmacéuticos, enfermeros y otros colectivos sanitarios, con el fin de actualizar conocimientos en materia de calidad, eficiencia y seguridad.

Por último, ha señalado el Plan Nacional de Donación de Médula Ósea y Sangre de Cordón Umbilical, al que se destinarán recursos a la promoción de la donación, realización de tipajes HLA y acreditación de centros, en línea con los objetivos del Plan Nacional.

Asimismo, el Gobierno ha indicado que el acuerdo aprobado permite seguir avanzando en la cohesión y equidad del Sistema Nacional de Salud, asegurando que los fondos procedentes de la industria farmacéutica se destinan de manera transparente a programas de interés general y de alcance nacional. Esta financiación procede de las aportaciones obligatorias de la industria farmacéutica al SNS, en aplicación de la Disposición Adicional Sexta de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.

La norma establece que los laboratorios que comercializan medicamentos financiados con fondos públicos deben realizar una aportación anual en función de sus ventas, con el fin de reinvertir esos recursos en programas de cohesión sanitaria, seguridad del paciente, formación de profesionales y planes nacionales estratégicos, como la donación de médula ósea y de sangre de cordón umbilical.