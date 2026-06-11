El Gobierno aprueba ya más de 193 millones para obras por las borrascas en 73 municipios de Granada

El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, informa de las ayudas para paliar los efectos del temporal. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GRANADA

GRANADA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España ha aprobado ya más de 193 millones de euros para financiar el cien por cien de las actuaciones de reparación y prevención de daños ocasionados por las borrascas registradas este invierno en 73 municipios de la provincia de Granada.

En conjunto, la provincia de Granada recibirá más de 280 millones de euros para 124 municipios. Estas ayudas forman parte del Real Decreto-Ley 5/2026, dotado con 7.000 millones de euros para Andalucía y Extremadura con el objetivo de paliar los efectos de los temporales.

El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, ha detallado este jueves el alcance de estas ayudas destinadas a los municipios granadinos.

En total, 124 expedientes correspondientes a otros tantos municipios de la provincia que recibirán financiación estatal por un importe global superior a los 280 millones de euros.

Montilla ha recordado que el Real Decreto-Ley contempla ayudas de distinta naturaleza para personas desalojadas, daños en viviendas, establecimientos comerciales y explotaciones agrarias.

Precisamente esta misma semana la Subdelegación ha informado del abono de ayudas directas a 7.200 titulares de explotaciones agrícolas y ganaderas de la provincia por un importe conjunto de 74 millones de euros, con cuantías individuales comprendidas entre los 5.000 y los 25.000 euros.

Dentro de este paquete extraordinario de medidas, uno de los programas más relevantes es el destinado a infraestructuras de titularidad municipal, dotado con 2.000 millones de euros para toda España.

Tras la finalización de los episodios meteorológicos adversos, la Subdelegación del Gobierno solicitó a los ayuntamientos información detallada sobre los daños sufridos.

Estos informes fueron remitidos al Ministerio de Política Territorial, cuya Comisión de Evaluación acordó que 129 municipios granadinos reunían los requisitos para acceder a ayudas destinadas a cubrir el cien por cien de los daños declarados.

De esos municipios, 124 han formalizado finalmente la correspondiente solicitud. Los expedientes están siendo revisados por los técnicos de la Subdelegación del Gobierno en coordinación con los propios ayuntamientos antes de su remisión al Ministerio de Política Territorial.

Hasta el momento se han enviado expedientes correspondientes a 73 municipios por importe de 193.430.000 euros, todos ellos aprobados favorablemente por el Ministerio.

En las próximas semanas se remitirán los expedientes de otros 51 municipios, que suman cerca de 87 millones de euros adicionales. En conjunto, la provincia de Granada recibirá más de 280 millones de euros para 124 municipios.

"MONTANTE HISTÓRICO"

José Antonio Montilla ha destacado la magnitud de estas ayudas, calificándolas como "un montante histórico" que evidencia "el compromiso del Gobierno de España con la provincia de Granada".

El subdelegado ha comparado estas cantidades con las aportaciones realizadas por otras administraciones, señalando que "frente a las ridículas ayudas a los municipios que está dando la Junta de Andalucía o la propia Diputación Provincial, el esfuerzo del Gobierno de España refleja con claridad su compromiso con la provincia".

Entre los municipios que recibirán mayores inversiones destacan Huétor Tájar, con 27 millones de euros; Montefrío, con 23,8 millones; Loja, con 22,5 millones; Güéjar Sierra, con 11,3 millones; Atarfe, con 10,3 millones; y Capileira, con 9,4 millones.

Montilla ha subrayado además que las ayudas cubrirán el cien por cien del coste de las actuaciones, sin que los ayuntamientos tengan que realizar aportación económica alguna.

Otra de las principales novedades es que los fondos se transferirán anticipadamente a los municipios mediante cuentas específicas habilitadas para este fin, permitiendo iniciar las actuaciones de forma inmediata.

El plazo máximo de ejecución será de tres años y los ayuntamientos deberán presentar informes de seguimiento al finalizar el primer y el segundo año de ejecución.

Según ha explicado el subdelegado, este sistema pretende agilizar al máximo la ejecución de las obras y evitar cualquier impacto negativo sobre la tesorería municipal.

ACTUACIONES

Las ayudas permitirán no solo reparar infraestructuras dañadas por las borrascas, sino también ejecutar nuevas actuaciones destinadas a prevenir futuras inundaciones y avenidas, una posibilidad especialmente relevante ante la creciente frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos asociados al cambio climático.

"Somos conscientes de que estos episodios van a ser cada vez más frecuentes y, por tanto, no basta con reparar los daños; debemos prepararnos para el futuro", ha señalado Montilla.

En este sentido, el subdelegado ha destacado que estas ayudas representan una oportunidad histórica para acometer actuaciones largamente reivindicadas por numerosos municipios y que hasta ahora resultaban inasumibles por su elevado coste.

Entre ellas ha citado las actuaciones previstas en el Barranco Hondo de Valderrubio, las ramblas de Albuñol, las obras para evitar inundaciones en Huétor Tájar y Loja o la solución a los problemas de aguas pluviales en el núcleo urbano de Salobreña.

Las actuaciones previstas pueden agruparse en dos grandes categorías: reparación de infraestructuras dañadas y ejecución de nuevas obras de prevención.

Entre las actuaciones de reparación destacan el acondicionamiento del Camino de Hazallanas en Güéjar Sierra, con una inversión de 8,9 millones de euros; la estabilización de taludes en Cenes de la Vega, con 1,3 millones; la reparación de los castillos de Zagra e Íllora; o actuaciones en cauces urbanos de titularidad municipal en localidades como Benalúa de las Villas y Orce.

Por su parte, entre las obras destinadas a prevenir futuras inundaciones figuran el encauzamiento de las ramblas de Albuñol, con una inversión de cuatro millones de euros; la construcción de un dique y canalización hasta el río en Alicún de Ortega (700.000 euros); los parques inundables y el colector de conexión con el río Genil en Atarfe, con una inversión superior a ocho millones de euros; o la construcción de diques en el barranco de Riofrío, en Soportújar, dotada con 1,2 millones de euros.

Montilla ha asegurado que la Subdelegación del Gobierno trabajará estrechamente con todos los ayuntamientos para garantizar la correcta ejecución de este programa extraordinario de inversiones, que serán gestionadas directamente por las entidades locales.