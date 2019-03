El Gobierno asegura que el ministro de Agricultura "está trabajando" ante la crisis de precios en el aceite de oliva

Publicado 27/03/2019 19:13:05 CET

JAÉN, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Andalucía, Lucrecio Fernández, ha asegurado este miércoles que el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, "está trabajando" ante la crisis de precios del aceite de oliva.

Así lo ha indicado a preguntas de los periodistas sobre las peticiones desde las organizaciones agrarias y trasladada también por parte de la Junta para que el Gobierno solicite la activación del almacenamiento privado como mecanismo para revertir "a corto plazo" el descenso de precios de los últimos meses, que consideran injustificado.

Fernández ha afirmado que "es un tema polémico que lleva mucho tiempo trabajándose" y que, desde ese punto de vista, el propio Planas "en varias ocasiones se ha reunido precisamente con el sector para intentar buscar y garantizar cuál va a ser la mejor fórmula".

"No me cabe duda de que el ministro de Agricultura, Luis Planas, está trabajando en el tema", ha manifestado el delegado del Gobierno, aunque sin entrar en el tipo de medidas que podrían articularse, ya que no puede "adelantar lo que no ha adelantado el ministro".