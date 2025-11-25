El Gobierno autoriza la primera fase de obra de la Base Logística del Ejército con 391 millones de euros en Córdoba

Archivo - Vista general de las obras de la futura Base Logística del Ejército de Tierra. A 29 de abril de 2024, en Córdoba (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

CÓRDOBA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el acuerdo por el que se autoriza la celebración del contrato para la construcción de la primera fase de las obras de la nueva Base Logística del Ejército de Tierra 'General de Ejército Javier Varela' en Córdoba.

Según recoge el acuerdo, el citado contrato incluye las obras de todos los edificios que conforman la nueva base logística, así como la urbanización e instalaciones necesarias para su correcto funcionamiento, consideradas imprescindibles para la entrada en servicio de la base.

En este sentido, el contrato tendrá un valor estimado de 391.587.000 euros y tendrá una duración de 36 meses para el lote 1 y de 19 meses para el lote 2, contados, en ambos casos, desde el día siguiente a la formalización del contrato.