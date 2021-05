El Gobierno cifra en al menos 1.595 millones de euros su inversión en Andalucía desde que Sánchez es presidente

SEVILLA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno cifra en algo más de 1.595 millones de euros el dinero que se ha invertido desde la Administración General del Estado en la comunidad autónoma de Andalucía desde que Pedro Sánchez accedió al Palacio de La Moncloa tras la moción de censura contra Mariano Rajoy, que triunfó el 1 de junio de 2018, y hasta el pasado 28 de febrero de 2021.

En concreto, el Gobierno indica en una respuesta a una pregunta escrita que había registrado el grupo Vox en el Congreso de los Diputados que, "entre el 1 de junio de 2018 y el 28 de febrero de 2021, se han invertido 1.595.928 miles de euros en la comunidad autónoma de Andalucía".

Son inversiones del Grupo Fomento en dicho periodo aproximado de dos años y medio, según se detalla en la respuesta escrita del Gobierno, consultada por Europa Press, en la que se desglosa por provincias dicho importe superior a los 1.595 millones de euros.

Así, de los datos suministrados por el Ejecutivo se desprende que Sevilla es la provincia que ha recibido una mayor inversión en términos brutos, de 391.238.000 euros, seguida por Granada, con 252.808.000 euros; Málaga, con 250.644.000 euros, y Jaén, con 202.777.000 euros de inversión.

Por detrás de estas cuatro provincias se sitúan Cádiz, con 162.568.000 euros; Huelva, con 139.388.000 euros; Almería, con 119.092.000 euros, y Córdoba, con algo más de 66 millones de euros de inversión desde el 1 de junio de 2018 y hasta el pasado 28 de febrero (66.016.000).

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

De igual modo, la respuesta del Gobierno detalla "las obligaciones reconocidas en la comunidad autónoma de Andalucía con cargo al capítulo 6 'Inversiones reales' del presupuesto de gastos de la Administración General del Estado del ejercicio 2020", que en el conjunto de la región ascienden a un montante de 225.669.551,79 euros.

Por provincias, a Almería le corresponde un montante de 11.047.994,92 euros en concepto de obligaciones reconocidas; a Cádiz, 34.889.010,56 euros; a Córdoba, 10.702.179,96 euros; a Granada, 42.970.993,30 euros; a Huelva, 19.725.081,87 euros; a Jaén, 23.101.010,38 euros; a Málaga, 20.602.185,85 euros, y a Sevilla, 56.167.398,54 euros.

Además, la tabla que aporta el Gobierno al respecto de esta cuestión en su respuesta incluye un apartado que engloba a obligaciones reconocidas correspondientes a 'Varias provincias' al que se le vincula un montante de 6.463.696,41 euros.

Con todo, el Gobierno apostilla que "puede haber otras inversiones realizadas efectivamente en las provincias andaluzas, pero no recogidas en el cuadro anterior debido a que existen operaciones de reconocimiento de obligación que se efectúan con cargo al área 'No regionalizable', para los gastos que, por su propia naturaleza, a priori, no pueden asignarse a un área más concreta".