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SEVILLA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado una nueva relación de casi 4.779 armadores beneficiarios de las ayudas destinadas a compensar el incremento de los costes del gasóleo de uso pesquero, a los que correspondería un total de 12,3 millones de euros. En Andalucía, 869 buques optan a ayudas por un importe global superior a los dos millones de euros.

Esta nueva relación corresponde a la ayuda por el gasóleo consumido entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, el tercer tramo temporal de esta línea de ayuda. El periodo elegible de estas ayudas llega hasta el 31 de diciembre, pero para agilizar su concesión y permitir que los posibles beneficiarios continúen con su actividad, el Ministerio optó por abonarlas parcialmente en periodos más cortos, tal como ha recogido el Gobierno en una nota.

Los armadores beneficiarios dispondrán de un plazo de cinco días, entre este jueves y el miércoles día 25 para comunicar errores, aportar las cuentas bancarias, o, en su caso, renunciar a las ayudas. Hasta el momento, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha abonado ya 5,6 millones de euros a armadores de pesca para compensar la subida de precios del gasóleo consumido en el periodo entre el 22 de marzo y el 30 de abril. Está previsto que en los próximos días, el Ministerio pague otros más de nueve millones de euros por el gasóleo adquirido en el segundo tramo de la ayuda, entre el 1 de mayo y el 30 de junio.