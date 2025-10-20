El Gobierno concede dos millones de euros a cinco productoras andaluzas por su participación en tres largometrajes

Archivo - Equipo de rodaje de '1992' en Sevilla. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

Además de Andalucía, otras cinco comunidades han recibido ayudas para sus producciones

SEVILLA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España, a través del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) del Ministerio de Cultura, ha resuelto el primer procedimiento de ayudas generales para la producción de largometrajes sobre proyecto de 2025, en el que cinco productoras andaluzas han recibido un importe total de 2.004.800 euros por su participación en tres proyectos.

Según ha detallado la Delegación del Gobierno de Andalucía en una nota, las ayudas generales para la producción de largometrajes sobre proyecto de 2025 suponen un importe de 26.650.000 euros a escala nacional. Además, esta dotación se imputa "íntegramente" al crédito disponible del Fondo de Protección a la Cinematografía del ICAA.

La dotación presupuestaria total para la convocatoria de 2025 es de 55 millones de euros, a resolver en dos procedimientos, de los cuales 27 de los 50 proyectos que han solicitado la ayuda han resultado beneficiarios, "todos ellos correspondientes a la categoría de ficción". Por su parte, del total de proyectos beneficiarios, 17 son coproducciones internacionales que han obtenido ayudas por un valor de 16.650.000 euros, lo que supone el 62,48% de la dotación total.

Entre los proyectos seleccionados figuran la próxima película de Pedro Almodóvar, 'Amarga Navidad'; la epopeya histórica 'Malinché, dirigida por Pablo Trapero y la comedia 'Perfectos conocidos', a cargo de Javier Fesser, una versión española del "éxito mundial" 'Perfectos desconocidos'. También figuran 'Tre ciotolé', la nueva película de Isabel Coixet inspirada en la autobiografía de Michela Murgia; y el drama 'La bola negra', con guion y dirección de Javier Calvo y Javier Ambrossi.

Hasta once proyectos dirigidos exclusivamente por mujeres han resultado elegidos, lo que supone el 40,74% del total de proyectos beneficiarios. Asimismo, seis proyectos presentados con un guion elaborado exclusivamente por mujeres, lo que supone el 22% del total de proyectos a los que les ha sido concedida la ayuda.

Al hilo, han sido seleccionados cuatro proyectos solicitantes en los que la dirección y guion "recaen en mujeres", y han resultado beneficiarios hasta 25 proyectos con mujeres al cargo de la producción ejecutiva.

En cuanto a la composición de banda sonora original han resultado beneficiarios 16 proyectos con mujeres en ese cargo, lo que supone el 59,26% de los beneficiarios. Por último, 26 de los 27 proyectos seleccionados disponen de un equipo técnico con al menos el 40% de presencia femenina.