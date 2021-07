Gobierno critica "la falta de rigor" del PP para "esconder el incremento de recursos histórico" que recibirá Andalucía

GRANADA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha lamentado este viernes la "falta de rigor y las medias verdades del PP y Cs, para intentar esconder la financiación histórica y el aumento de los recursos económicos que tendrá Andalucía gracias al compromiso y sensibilidad del Gobierno de España con nuestra comunidad".

Fernández ha detallado en declaraciones a los periodistas en Granada que en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera se aprobaron para Andalucía 2.357 millones de euros para este 2021 del fondo extra de 13.486 millones, que se repartirá entre todas las comunidades por población ajustada, siendo Andalucía "la comunidad que recibirá más cantidad".

Añade que el próximo año Andalucía recibirá 1.307 millones de euros más de entregas a cuenta para 2022, un 6.7 por ciento de subida, que suponen una cifra total de 20.493 millones de euros; 1.141 millones de euros se le perdonarán de la liquidación negativa de 2020 y recibirá alrededor de 500 millones de euros para compensar el impacto del cambio normativo del IVA de 2017 y que "sí significo un descenso de ingresos en 2019.

Son en total casi 3.000 millones de euros más para que la Junta de Andalucía pueda hacer un presupuesto expansivo que le permita afrontar los efectos de la pandemia".

Ante estos datos, Fernández ha lamentado en una nota que "intentan falsear la realidad haciendo cálculos muy poco rigurosos al contemplar como menores ingresos el cambio en la tasa de referencia del déficit, que no tiene sentido que se use porque el déficit no es un objetivo limitante puesto que están suspendidas las reglas fiscales y, además, la Junta tiene superávit", explica y añade que "la falacia es mayor aún al no contemplar la transferencia de 1.141 millones para evitar la liquidación negativa de 2022".

"Si El Gobierno de España no asumiera esta liquidación negativa, la Junta tendría que hacer un recorte de 1.141 millones en su presupuesto. Algo que no va a pasar porque el Gobierno es consciente de la situación extraordinaria en la que se encuentran los gobiernos autonómicos y locales debido a la pandemia", ha agregado.