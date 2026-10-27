El Gobierno declara cinco zonas gravemente afectadas en Andalucía por incendios, inundaciones o lluvias intensas

Archivo - Un bombero forestal del Plan Infoca en Benahavís, Málaga. (Foto de archivo). - PLAN INFOCA - Archivo

MADRID/SEVILLA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha acordado, en su reunión de este martes, 27 de octubre, declarar en Andalucía zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil por cinco episodios adversos; en concreto, el incendio forestal de Benahavís (Málaga) registrado el 13 de septiembre; el episodio de lluvias adversas acaecido en Almería el 16 de septiembre; el incendio forestal de Igualeja (Málaga) del pasado 27 de septiembre, y las inundaciones que afectaron al conjunto de Andalucía los días 2 y 17 de este mes de octubre.

El Consejo de Ministros ha considerado que, como consecuencia de estos sucesos, se han producido "daños personales, en infraestructuras y en bienes públicos y privados, que justifican la intervención de la Administración General del Estado", en aplicación del principio de solidaridad interterritorial y de manera subsidiaria, para "complementar las actuaciones que, en ejercicio de sus competencias, tienen encomendadas las administraciones públicas territoriales", según se detalla en un comunicado.

En este contexto, esta decisión "habilita a los distintos departamentos ministeriales a poner en marcha distintas líneas de ayuda para compensar los perjuicios sufridos por personas o instituciones", según explican desde el Gobierno.

Las ayudas ya vigentes o que vayan a acordarse en el futuro se extienden a aquellos ámbitos territoriales en los que se han producido daños derivados de los fenómenos descritos, pero la efectividad de las medidas de ayuda y recuperación "quedará supeditada a la acreditación de los daños y perjuicios ocasionados, de acuerdo con los procedimientos y requisitos previstos en cada una de las correspondientes líneas de ayuda", precisan desde el Ejecutivo.

Asimismo, una vez que la Administración General del Estado disponga de una evaluación "más completa" de los daños producidos, realizada en colaboración con las administraciones autonómicas y locales afectadas, este acuerdo "podrá complementarse mediante la adopción de medidas adicionales de recuperación, coordinación y apoyo que resulten necesarias para favorecer el retorno a la normalidad".

En concreto, todas las personas o entidades que puedan acreditar los daños sufridos en cualquiera de estos episodios pueden solicitar ya a la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior ayudas destinadas a paliar daños personales; materiales en vivienda y enseres; gastos de corporaciones locales; en establecimientos industriales, mercantiles y de servicios; y a personas físicas o jurídicas que hayan realizado prestaciones personales y/o de bienes para la respuesta a la emergencia.

Además, tras el acuerdo adoptado este martes, el Ministerio del Interior "estudiará la posibilidad de aprobar una exención de las tasas del Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico para los duplicados de permisos de circulación o conducción, así como bajas de vehículos siniestrados, y por expedición del DNI en caso de pérdida o destrucción".

MEDIDAS DE COMPETENCIA DE OTROS MINISTERIOS

A partir de la aprobación de este acuerdo, el Ministerio de Hacienda concretará la exención en la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y la reducción en la cuota del Impuesto sobre Actividades Económicas. Como es habitual, estarán exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) las ayudas por daños personales, confirman también desde el Gobierno.

Asimismo, los ministerios de Trabajo y Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones podrán desarrollar medidas como bonificaciones y exenciones de cuotas de Seguridad Social.

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, por su parte, concederá ayudas, por un importe de hasta el 50 por ciento, a los proyectos que ejecuten las entidades locales para reparar infraestructuras, instalaciones y equipamientos municipales.

El comunicado aclara también que "todos los departamentos ministeriales, en el ámbito de sus competencias, podrán declarar zona de actuación especial, así como la emergencia de las obras para reparar los daños causados en infraestructuras de titularidad pública en los territorios amparados" por el acuerdo adoptado este martes.

En este sentido, podrán tener la consideración de obras, servicios o suministros de emergencia, los contratos de reparación o mantenimiento de infraestructuras, equipamientos o servicios, de obras de reposición de bienes perjudicados y de valoraciones de daños, "cualquiera que sea su cuantía".

También se podrá declarar urgente la ocupación de los bienes afectados por las expropiaciones derivadas de la realización de las obras, conforme a la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954.