El Gobierno defiende que las fuerzas de seguridad realizan "seguimiento constante" del narcotráfico por el Guadalquivir

Archivo - El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, presidiendo en Almería la reunión de la Mesa de Coordinación Operativa (MECO) del IV Plan Especial de Seguridad del Campode Gibraltar. (Foto de archivo). - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 23 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno defiende que "las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) mantienen un seguimiento constante de la evolución de las actividades relacionadas con el narcotráfico en las distintas zonas del territorio nacional, incluyendo el entorno del río Guadalquivir".

Así lo traslada el Ejecutivo en una respuesta escrita fechada el pasado 8 de mayo que surge tras una pregunta de diputados del PP sobre el "incremento de la actividad de embarcaciones vinculadas al narcotráfico en el río Guadalquivir, y medidas que está adoptando el Ministerio del Interior para reforzar la vigilancia y control en esta zona".

En su respuesta sobre esta cuestión, el Gobierno comienza defendiendo que "la lucha contra el narcotráfico constituye una de las prioridades permanentes" para el Ejecutivo, "a través del Ministerio del Interior", de forma que "las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) mantienen un seguimiento constante de la evolución de las actividades relacionadas con el narcotráfico en las distintas zonas del territorio nacional, incluyendo el entorno del río Guadalquivir".

En este contexto, el Gobierno señala que se ha detectado, "durante los últimos años, una evolución en las dinámicas del narcotráfico caracterizada por la adaptación constante de las organizaciones criminales a la presión policial y judicial ampliando o modificando sus áreas de actuación, utilizando nuevas rutas y estructuras logísticas para el transporte y almacenamiento de sustancias estupefacientes, afectando también a territorios del eje del Guadalquivir, entre ellos la provincia de Sevilla, integrada en el ámbito de aplicación del Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar".

Ante esta situación --continúa la respuesta del Gobierno--, "el Ministerio del Interior mantiene una estrategia integral de lucha contra el narcotráfico basada en el refuerzo de las capacidades de investigación, el incremento de la cooperación policial y judicial y el desarrollo de operaciones dirigidas a la desarticulación de las estructuras criminales que sustentan estas actividades ilícitas, en línea con los objetivos establecidos en el Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar".

MÁS DE 45.500 OPERACIONES POLICIALES

Desde el Gobierno defienden que "esta presión operativa se refleja en los resultados obtenidos en el marco de dicho Plan, en cuyo ámbito territorial se han desarrollado más de 45.500 operaciones policiales contra el narcotráfico desde su puesta en marcha", en el año 2018.

Por otra parte, el Gobierno hace alusión en su respuesta al Organismo de Coordinación de Operaciones contra el Narcotráfico (OCON-Sur), del que detalla que "se integró dentro de las estructuras orgánicas de las diferentes Unidades de Policía Judicial de la Zona de la Guardia Civil de Andalucía en septiembre de 2022, y los principales indicadores de eficacia operativa vinculados a la ejecución del Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar no evidenciaron ningún menoscabo apreciable en la capacidad de respuesta frente al narcotráfico".

Para el Ejecutivo, eso "resulta coherente con la medida organizativa adoptada en aquel momento, toda vez que los efectivos que formaban parte de dicha unidad pasaron a integrarse en la estructura territorial de las plantillas de la Guardia Civil en los distintos territorios incluidos en el citado Plan Especial".

Desde el Gobierno defienden así que "la organización y distribución de las unidades operativas responde a criterios de eficacia y adaptación a la evolución del fenómeno delictivo, manteniéndose en todo caso las capacidades necesarias para el desarrollo de investigaciones complejas contra el narcotráfico y la delincuencia organizada".

Asimismo, el Ejecutivo pone de relieve en su respuesta que, "en el marco del Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, se han adoptado medidas dirigidas a reforzar la seguridad de los agentes, entre ellas la mejora de los medios de protección y equipamiento operativo", y en el pasado año 2025 se destinaron "más de 21 millones de euros para la adquisición de vehículos securizados y otros medios de protección, así como el refuerzo de la formación para intervenciones en entornos de riesgo".

Asimismo, el nuevo Plan Especial contempla "una dotación específica de 19,9 millones de euros destinada a la adquisición de nuevos medios materiales" para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Por último, "el Ministerio del Interior ha trasladado la necesidad de continuar reforzando la respuesta penal frente a determinadas conductas delictivas vinculadas a la delincuencia organizada y a las agresiones contra los agentes de la autoridad, con el fin de garantizar una protección jurídica adecuada y una respuesta eficaz frente a este tipo de comportamientos", concluye la contestación del Gobierno.