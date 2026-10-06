El Gobierno destaca que Andalucía es "una comunidad segura y protegida" gracias al "papel fundamental" de la Policía

El delegado de Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández (i) saluda al jefe superior de Policía en Andalucía Occidental, Jesús María García Muñoz (d), en el acto de celebración de la festividad del 'Día de la Policía'. - María José López - Europa Press

SEVILLA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha destacado este martes, con motivo de la celebración del Día de la Policía Nacional, el papel "fundamental" que desempeñan los hombres y mujeres de este Cuerpo "para garantizar las libertades ciudadanas y el ejercicio de los derechos democráticos" y ha trasladado su reconocimiento a los 7.614 policías nacionales destinados en la demarcación de Andalucía Occidental por su "entrega, profesionalidad y compromiso".

Durante su intervención, recogida por la Delegación en una nota, Fernández ha puesto en valor los resultados de la actividad policial y ha subrayado que "gracias al esfuerzo individual y colectivo de cada uno, Andalucía se consolida como una comunidad segura y protegida". En concreto, ha destacado que, en el primer semestre del año, la tasa de criminalidad de Andalucía se situó por debajo de la media nacional, mientras que en la demarcación de Andalucía Occidental descendió un 2%.

Ha expresado su "alegría y orgullo" por celebrar una jornada que "nos reúne en torno al buen hacer como servidores públicos de todos y cada uno de los hombres y mujeres de la Policía Nacional", una labor que, ha señalado, permite que Andalucía sea "una comunidad de encuentro, de pluralidad, de riqueza sociocultural y de proyección global".

El delegado ha puesto especialmente en valor el trabajo desarrollado por la Policía Nacional en una comunidad que acoge cada año grandes acontecimientos y eventos multitudinarios que requieren "una planificación rigurosa y dispositivos de seguridad capaces de responder con eficacia a situaciones de gran complejidad".

En este sentido, ha destacado el papel de los agentes en dispositivos como los desplegados durante la Semana Santa, la Feria de Abril, la Operación Paso del Estrecho o acontecimientos deportivos de primer nivel, donde "la prevención, la coordinación con otras fuerzas de seguridad, la vigilancia en puntos estratégicos, la atención ciudadana y la respuesta rápida ante incidentes" permiten que estas citas se desarrollen "con seguridad y normalidad".

No obstante, Fernández ha incidido en que la labor de la Policía Nacional "va mucho más allá de la respuesta ante situaciones excepcionales y de los grandes dispositivos de seguridad". "La Policía está presente cada día en nuestras calles y barrios, en la protección de colectivos vulnerables, en la investigación de los ciberdelitos, en la lucha contra los delitos de odio y, de manera muy especial, en la lucha contra la violencia de género", ha afirmado. Sobre esta última cuestión, ha señalado que la violencia de género "sigue siendo una de las heridas más dolorosas de nuestra sociedad" y ha destacado el papel esencial de la Policía Nacional, que actúa ante esta violencia "con sensibilidad, firmeza y profesionalidad".

El delegado del Gobierno ha puesto también el foco en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, recordando que la Policía Nacional forma parte desde 2018 del Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, que actualmente opera en seis de las ocho provincias andaluzas.

Fernández ha destacado en este ámbito la operación 'Sombra Negra', desarrollada a principios de este año y que permitió desarticular la organización que dominaba el tráfico de drogas mediante narcolanchas en el Atlántico. La investigación contó con la colaboración de autoridades de Francia, Portugal, Colombia y Cabo Verde, así como de agencias policiales internacionales como la DEA, Europol y la NCA.

El operativo se saldó con 105 personas detenidas y la intervención de más de 10.400 kilos de cocaína, 70 vehículos, 30 embarcaciones, armas de fuego y más de 800.000 euros, además de múltiples cuentas bancarias y dispositivos electrónicos de última generación destinados al tráfico marítimo, valorados en 2,5 millones de euros.

"Operaciones como 'Sombra Negra' dan cuenta de la efectividad de la Policía Nacional y de la dimensión y complejidad de la lucha contra unas organizaciones criminales que requieren investigación, coordinación y cooperación internacional", ha señalado. A ello se suma que el porcentaje de delitos esclarecidos que, según ha señalado, refleja "una eficacia policial que se sitúa entre las más elevadas de Europa".

"Sin ánimo de caer en la autocomplacencia, podemos afirmar con rotundidad que vuestra formación, esfuerzo, implicación y compromiso están dando resultados tangibles que mejoran la vida de la ciudadanía. Mantener estos niveles de excelencia durante años exige una enorme dedicación, rigor y perseverancia, y es, sobre todo, una muestra del extraordinario trabajo que realizáis cada día", ha indicado.

El delegado ha vinculado además la seguridad con el desarrollo económico y social de Andalucía, al considerar que constituye "un pilar estratégico de primer orden" para sostener la fortaleza del sector turístico, favorecer la actividad económica y permitir la celebración de grandes acontecimientos culturales y deportivos, pero también para garantizar la tranquilidad en la vida cotidiana. "Fortalecer la Policía Nacional es una inversión directa en progreso, bienestar y futuro", ha subrayado.

Igualmente, Fernández ha puesto en valor que "detrás del uniforme azul laten historias personales: hombres y mujeres de una vocación intachable que asumen riesgos, sacrifican el tiempo con los suyos y afrontan jornadas extenuantes". En este sentido, ha querido trasladar sus mejores deseos a los policías heridos durante una actuación para evitar el robo en un comercio mediante la técnica del alunizaje, la madrugada del pasado viernes en Dos Hermanas, entre ellos un agente que permanece hospitalizado. La rápida intervención de los agentes permitió la detención de tres personas y la recuperación del vehículo sustraído.

El delegado ha trasladado también su reconocimiento a las familias de los policías nacionales, "porque sostienen esa vocación, comprenden la ausencia en momentos importantes y conviven con la incertidumbre de un oficio arriesgado".

De manera especial, ha recordado a los compañeros que han entregado su vida en el desempeño de su trabajo al servicio de todos, como Mari Carmen, fallecida a principios de año en Jerez de la Frontera (Cádiz) tras un servicio relacionado con las borrascas. "Su sacrificio permanece grabado en la memoria de la Policía Nacional y en el corazón de la ciudadanía. Nos recuerdan que la seguridad y la libertad de la que disfrutamos no son gratuitas y nos inspiran a continuar con la misma dedicación, valentía y espíritu de servicio que ellos y ellas demostraron cada día. Hoy, su ejemplo nos fortalece y nos guía", ha afirmado.

Asimismo, ha dedicado unas palabras a quienes culminan su carrera profesional y dejan el uniforme: "Mi más sincero agradecimiento por tantos años de esfuerzo, entrega y servicio. Vuestra trayectoria deja una huella que perdura en la Policía Nacional y en cada compañero y compañera que continúa este cometido al servicio de la ciudadanía".

Finalmente, Fernández ha felicitado a todos los agentes condecorados por su trabajo y ha puesto en valor su "vocación, esfuerzo y sacrificio". El delegado ha subrayado que esta celebración del Día de la Policía Nacional llega respaldada por "un balance excelente que demuestra vuestra abnegación y profesionalidad" y ha animado a los agentes a "portar el uniforme con el orgullo de saber que, gracias a vosotras y vosotros, España y Andalucía son hoy lugares más seguros" y a continuar desempeñando su labor "con la misma pasión, responsabilidad y dedicación" que les caracteriza.