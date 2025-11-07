El Gobierno destaca que "Andalucía es la gran ganadora de la propuesta de planificación eléctrica a 2030"

Archivo - El secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, presenta las líneas generales de la Propuesta de planificación eléctrica 2030, en una imagen de archivo. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

El secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, ha destacado este viernes que "Andalucía es la gran ganadora de la propuesta de planificación a 2030", porque "es la comunidad autónoma donde más capacidad de demanda se atiende, 5.000 megavatios", de modo que "casi un 20% de todo lo que se habilita a nivel nacional llega a Andalucía, siendo la segunda comunidad autónoma con más posiciones que se habilitan en esta planificación", para lo cual "se ha hecho un esfuerzo inversor muy importante".

En declaraciones a los periodistas en Córdoba, acompañado por la subdelegada del Gobierno en la provincia, Ana López, y el consejero delegado de Zigor, Íñigo Segura, al visitar las nuevas instalaciones de Zigor Corporación, Groizard ha detallado que "la inversión se ha incrementado en casi un 90% con respecto a la planificación del anterior gobierno, de 2015-2020", en base a que "Andalucía está siendo el hogar de proyectos renovables y traen consigo industria".

En este sentido, ha subrayado el trabajo en la planificación de la red eléctrica 2030, "cómo la red eléctrica da respuesta a la integración de las renovables y a toda esa industria y demanda que llega a Andalucía y España, buscando aprovechar esa energía competitiva".

Mientras, ha comentado que "esta planificación es una propuesta que ahora sale a audiencia e información pública justamente para enriquecerse, para escuchar a todo el mundo, a ayuntamientos, a diputaciones, a la Junta y al resto de comunidades", aunque ha remarcado que "es una planificación muy potente", si bien "es susceptible de mejorar", ha admitido.

Al respecto, ha aseverado que "se han tenido muy en cuenta las aportaciones de todas las comunidades autónomas y de todas las industrias", a lo que ha agregado que "se van estudiando las aportaciones a medida que van llegando", de cara a que "en los próximos meses se terminen de analizar las alegaciones y reflexiones, para llevar durante el año que viene la aprobación ya definitiva de esta planificación".

EL NORTE DE CÓRDOBA

En cuanto al norte de la provincia de Córdoba, el secretario de Estado ha indicado que "la zona del Guadiato y de Los Pedroches tienen una reivindicación histórica para aprovechar las oportunidades de la electrificación", algo que "ya está incluido en la planificación", ha dicho, para subrayar que "se tiene en cuenta que tiene que apostarse, tiene que haber red eléctrica ahí".

En este caso, ha mencionado que "en esta propuesta de borrador está planteado un segundo horizonte más allá del año 2030, pero somos conscientes de la importancia de esta infraestructura en el corto plazo y estamos analizando a nivel técnico la posibilidad de traerlo lo más cercano posible", de modo que "se ultiman los análisis técnicos, porque es una prioridad para el territorio y para el Gobierno", ha declarado, para apostillar que estas semanas buscan "el encaje con el objetivo de acercarlo lo máximo posible".

MÁS DE DIEZ MILLONES

En concreto, la empresa Zigor se implanta en Córdoba --por primera vez sale del País Vasco-- con una nueva planta de fabricación especializada en inversores solares y sistemas de almacenamiento de energía, en el Parque Logístico de la carretera de Palma del Río, con una inversión de más de diez millones de euros y la creación de 150 empleos directos.

Se van a fabricar "unos equipos cuyo objetivo es inyectar en la red eléctrica energía procedente de paneles solares y también equipos que van a permitir dar robustez a la red", teniendo en cuenta "la importancia que hay de dar robustez a la red, que con tanta penetración de renovables está teniendo dificultades e inestabilidades", ha mencionado el consejero delegado, todo ello "para permitir a su vez la transformación de la economía con una energía sostenible y renovable".

La planta de Córdoba, que iniciará operaciones en diciembre, tiene 7.800 metros cuadrados, con opción de ampliar según la demanda, tendrá una generación de empleo de más de 150 puestos, que van a tener una diversidad de requerimientos formativos, y la inversión va a superar los diez millones de euros. El objetivo es llegar hasta los seis gigavatios como ritmo de producción a finales de 2027.

AYUDAS DE 700 MILLONES

Al hilo, el secretario de Estado ha señalado que "Córdoba es protagonista en toda la transición energética", de manera que "con fondos europeos se han apoyado más de 5.600 tejados solares y hay once municipios en la provincia que tienen comunidades energéticas", entre otros proyectos.

Además, ha explicado que "con los fondos Next Generation se ha apoyado a 33 fábricas como esta en toda España, cuatro de ellas en Andalucía y dos en la provincia de Córdoba", al tiempo que ha elogiado que este jueves "la Comisión Europea nos autorizó 700 millones de euros más para nuevas iniciativas de este tipo, para seguir financiando fábricas y centros de producción en España de baterías, tecnología solar, eólica, cargadores de coche eléctrico, sistemas industriales, en definitiva, todos los componentes y tecnologías que necesitamos para la transición de energía".

Ante ello, Groizard ha enfatizado el trabajo "con la planificación eléctrica 2030, que busca integrar toda la generación renovable, pero también dar respuesta a toda esa demanda y Andalucía es un protagonista en todo esto".