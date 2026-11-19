Archivo - La secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García Bernal, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García Bernal, ha destacado este jueves "la importancia estratégica de la ingeniería agrícola como herramienta clave para transformar la innovación y los avances tecnológicos en soluciones reales para las explotaciones agrarias".

Así lo ha señalado durante la clausura del III Congreso Técnico de la Ingeniería Agrícola, celebrado en Córdoba, donde ha incidido en "la contribución de estos profesionales a la modernización del sector y a la incorporación de nuevas prácticas para afrontar retos como la sostenibilidad, la sanidad animal, la eficiencia en el uso de los recursos naturales y el relevo generacional".

Al respecto, García ha recordado que "podemos desarrollar las mejores herramientas y las tecnologías más avanzadas, pero necesitamos profesionales que sepan aplicarlas y adaptarlas a la realidad de cada explotación".

En este sentido, la secretaria de Estado ha subrayado "la importancia de que los avances tecnológicos lleguen al conjunto del sector agrario y se traduzcan en soluciones prácticas". Para ello, "la formación y la transferencia de conocimiento resultan fundamentales, ya que permiten acercar la innovación al trabajo diario de ganaderos y agricultores", ha aseverado.

Un ejemplo de ello es la apuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación por los grupos operativos, que cuentan con una dotación económica de 83,7 millones de euros en el marco del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027 para impulsar proyectos innovadores.

En estos proyectos, la colaboración entre las empresas, los centros tecnológicos y los profesionales técnicos resulta fundamental para que las nuevas tecnologías respondan a necesidades concretas y puedan aplicarse en las explotaciones agrarias.

La transformación tecnológica del campo, impulsada por herramientas como la inteligencia artificial, la agricultura de precisión y la robótica, abre nuevas posibilidades para mejorar la gestión de las explotaciones y optimizar los procesos productivos. Asimismo, según ha explicado García Bernal, "su aprovechamiento requiere profesionales cualificados, capaces de adaptar estas soluciones a las características y necesidades de cada explotación".

La incorporación de nuevas tecnologías al sector agrario abre nuevos ámbitos de desarrollo para la ingeniería agrícola, cuyos profesionales son fundamentales para conectar la innovación con las necesidades del campo y contribuir a un modelo productivo "más eficiente, sostenible y preparado para los próximos retos", ha dicho.