El Gobierno destaca el papel "ejemplarizante" de la arquitectura pública en la Azucarera de San Isidro en Granada

El secretario general de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura, Iñaqui Carnicero, durante su intervención en la Azucarera de San Isidro. - MINISTERIO DE VIVIENDA Y AGENDA URBANA

GRANADA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura, Iñaqui Carnicero, ha reivindicado este lunes el "papel ejemplarizante" de la arquitectura pública "en la transformación urbana y social". Así se ha expresado Carnicero durante el acto de colocación de la primera piedra en las obras de rehabilitación del complejo industrial de la Azucarera de San Isidro, localizado en la ciudad de Granada.

Esta actuación, financiada íntegramente por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, cuenta con una inversión de 1,5 millones de euros y será desarrollada en colaboración con la Universidad de Granada (UGR), permitiendo recuperar las naves del antiguo conjunto de la destilería para nuevos usos de trabajo e investigación, garantizando la preservación de uno de los espacios patrimoniales industriales más significativos del país.

Precisamente, en el acto, el secretario general ha puesto en valor los programas e iniciativas impulsadas desde Vivienda para la rehabilitación arquitectónica, tales como los Programa de Impulso a la Rehabilitación de los Edificios Públicos (Pirep): "No solo actúan como motor de regeneración del patrimonio construido, sino que además están promoviendo de manera decidida la mejora de la calidad arquitectónica, la eficiencia energética y el bienestar de quienes utilizan estos espacios".

Son programas, tal y como ha proseguido Carnicero, cuyo enfoque integral ha permitido convertir los edificios públicos "en referentes de sostenibilidad, accesibilidad e innovación, situando la arquitectura en el centro de la sociedad". "Una apuesta del Gobierno de España y del Ministerio que demuestra cómo la inversión pública puede generar un impacto tangible y duradero en la vida de la ciudadanía", ha subrayado el secretario general.

RECUPERACIÓN DEL COMPLEJO DE LA AZUCARERA

El proyecto iniciado este lunes se integra en una estrategia más amplia para la recuperación del complejo de la Azucarera de Granada, donde el Ministerio invertirá un total de 8,5 millones de euros con cargo al Programa de Rehabilitación Arquitectónica. El plazo de ejecución previsto es de nueve meses, estimándose la finalización de las obras en el ejercicio 2026. Las intervenciones permitirán recuperar y activar este conjunto patrimonial, contribuyendo a mejorar el bienestar social de la comunidad universitaria y de la ciudadanía.

El conjunto industrial azucarero de San Isidro, declarado Bien de Interés Cultural en 2015, conserva actualmente la práctica totalidad de las edificaciones e infraestructuras existentes en el momento de su cierre. El proyecto presta especial atención al desarrollo cultural e histórico del ámbito de intervención dentro de la Azucarera de San Isidro y reconoce a su vez la singularidad del paisaje industrial del que forma parte, lo que se pretende reflejar en una intervención sensible al valor patrimonial, paisajístico y cultural del sitio en donde se ubica. Servirá para crear nuevos espacios de trabajo e investigación para la Universidad, integrándolos en el denominado Campus UGR-Sostenibilidad.

PROGRAMA DE REHABILITACIÓN ARQUITECTÓNICA

Esta actuación se enmarca en el Programa de Rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico, destinado a ejecutar intervenciones relevantes de restauración y recuperación del patrimonio arquitectónico español. El Programa contribuye a la creación, mejora y mantenimiento de equipamientos y servicios de interés público mediante inversiones financiadas con presupuestos propios del Ministerio. En estos casos, el Ministerio actúa como órgano de contratación de las obras, con una dotación aproximada de 24 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado para 2025.

El Programa de Rehabilitación Arquitectónica funciona desde 1988 y acumula una inversión superior a 600 millones de euros en actuaciones de protección y salvaguarda del patrimonio. Con este tipo de programas, el Mivau refuerza el compromiso del Gobierno de España con el patrimonio mundial, con más de 1.500 millones de euros invertidos en los distintos programas de inversiones de recuperación del patrimonio y de cascos históricos.

Durante su intervención, Carnicero también ha destacado otras actuaciones que está llevando a cabo el Ministerio en materia de rehabilitación arquitectónica en la ciudad de Granada, como la Torre de la Catedral de Granada, con una inversión superior a los 1,7 millones de euros, o las obras de intervención en el patio de los mármoles del hospital Real de Granada, con más de 400.000 euros.

En esta línea, el secretario general ha destacado el compromiso del Ministerio con la protección y la puesta en uso del patrimonio histórico, en plena consonancia con los principios y valores de la Ley de Calidad de la Arquitectura.