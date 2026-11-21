Archivo - Imagen de una oficina de Empleo - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España ha destacado este sábado la subida salarial en 2027 de los 544.220 empleados públicos que hay en Andalucía de las tres administraciones --administración general del estado (AGE), sector público de la Junta de Andalucía y de las administraciones locales--.

El Consejo de Ministros aprobó el martes, a propuesta de los ministerios para la Transformación Digital y de la Función Pública y de Hacienda, un Real Decreto-ley, que ya se encuentra publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), para hacer efectiva la subida salarial de los empleados públicos correspondiente a 2027.

Según se recoge en un comunicado de la Delegación del Gobierno central en Andalucía, la comunidad autonónoma cuenta con 91.722 empleados públicos en la administración general del estado, 337.755 en el sector público autonómico y 114.743 en la administración local.

El incremento pactado con los sindicatos de la Función Pública en noviembre de 2025 establecía una senda para subir los salarios de los empleados públicos hasta un 11% en el horizonte de 2028 y situaba en el 4,5% el aumento para 2027, según se señala en la nota.

Además, en el primer trimestre de 2027 se abonará en las nóminas de los empleados públicos un 0,5% adicional y retroactivo desde enero de 2026, una vez que el Instituto Nacional de Estadística confirme que la inflación este año ha crecido por encima del 1,5%.

En ese caso, se abonarán los atrasos de todo 2026 y se procederá a ajustar las nóminas siguientes. El Instituto Nacional de Estadística publicará el dato definitivo ya entrado el año 2027 y el pago se realizará durante el primer trimestre de ese año.

Las subidas de los empleados públicos oscilarán entre los 1.440 euros brutos al año en 14 pagas que podrá percibir un administrativo, los más de 1.900 euros adicionales para un policía nacional, más de 2.700 euros para un maestro, 3.700 euros para un médico o más de 4.000 para jueces, según la nota.

En el sector público estatal, la subida del 4,5% correspondiente a 2027 se hará efectiva en la nómina de enero y afectará a más de 91.700 empleados en Andalucía. El resto de las administraciones tendrán que tomar las medidas pertinentes para hacer efectiva la subida a sus empleados públicos.