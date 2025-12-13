El Gobierno destina 138,8 millones a Andalucía para impulsar la Formación Profesional

Archivo - Imagen de archivo de jóvenes formándose en mecánica. - Europa Press - Archivo

SEVILLA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Secretaría General de Formación Profesional, dependiente del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el acuerdo adoptado por la Conferencia Sectorial de Formación Profesional para trabajadores, en el que se aprueba la propuesta de distribución territorial y los criterios de reparto de los créditos gestionados por comunidades autónomas con competencias estatutariamente asumidas en el ámbito de la Formación Profesional para personas trabajadoras vinculada al Catálogo Nacional de Estándares de Competencias Profesionales en el ejercicio presupuestario 2025, por importe de 138.857.045,32 euros en el caso de Andalucía.

Según ha informado el Gobierno en una nota, este importe, cuyo crédito es gestionado por la comunidad autónoma, incluye la financiación de iniciativas formativas dirigidas tanto a trabajadores ocupados como a desempleados, así como acciones extraordinarias dentro del sistema de formación profesional para el empleo, siempre vinculadas a los estándares profesionales recogidos en el catálogo nacional.

Los criterios utilizados en la distribución de fondos responden a parámetros establecidos por la normativa presupuestaria vigente y acordados en la conferencia sectorial, entre ellos la población activa, la tasa de población activa sin titulación profesionalizante y factores de dispersión geográfica.