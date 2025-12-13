Andalucía califica de "agridulce" el acuerdo europeo de pesca y alerta de que el sector "sigue en una situación crítica"

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, en declaraciones a medios. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha calificado este sábado como "insuficiente y agridulce" el acuerdo alcanzado en el Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea esta madrugada sobre las posibilidades de pesca para 2026. En declaraciones a los medios de comunicación, el consejero ha afirmado que el sector pesquero andaluz "ha vivido una noche de infarto y de incertidumbre porque, una vez más, el futuro de la pesca andaluza se dirime a miles de kilómetros de nuestra costa, junto al de otras muchas regiones y países".

Asimismo, Fernández-Pacheco ha sido contundente en su valoración del resultado final. "El acuerdo alcanzado no es el que necesita Andalucía ni el que quiere el sector", ha señalado, aunque ha reconocido que "sí valoramos positivamente el esfuerzo realizado para que, en 2026, nuestra flota de arrastre del Mediterráneo pueda contar con 143 días de pesca, después de cuatro años consecutivos de recortes". En este sentido, ha advertido de que "un acuerdo con menos días habría sido letal para nuestra pesca".

Por otro lado, el consejero ha destacado también algunas noticias positivas incluidas en el acuerdo, como el incremento de la cuota de boquerón para la flota de cerco en el Golfo de Cádiz y el aumento de la cuota de atún rojo para Europa. "Ahora toca pelear para que ese incremento se traduzca en un reparto justo que beneficie a Andalucía, y desde la Junta estaremos muy atentos", ha señalado.

No obstante, ha reconocido que la sensación del sector es "claramente agridulce", una percepción que comparte el Gobierno andaluz. "Los días de faena siguen siendo insuficientes, el TAC de la gamba roja no aumenta y existe una enorme preocupación en el Golfo de Cádiz por la reducción de la cuota de la cigala", ha explicado.

Ante este escenario, el consejero ha reiterado el compromiso de la Junta de Andalucía de seguir defendiendo los intereses del sector pesquero andaluz ante el Ministerio y las instituciones europeas. "Vamos a continuar reclamando una revisión profunda del plan del Mediterráneo y soluciones reales que garanticen la viabilidad económica y social de nuestra pesca", ha afirmado.

"El Gobierno andaluz no va a dejar de reclamar lo que es justo para un sector que lleva años sacrificándose y cumpliendo religiosamente con todas las exigencias. La pesca es estratégica para Andalucía y no puede seguir pagando siempre el mayor precio", ha concluido.