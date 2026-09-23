El Gobierno destina 3,8 millones en La Guardia de Jaén para afrontar daños del tren de borrascas

Visita a La Guardia de Jaén. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

LA GUARDIA DE JAÉN (JAÉN), 23 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de España destina más de 3,8 millones de euros en La Guardia de Jaén para hacer frente a las consecuencias del tren de borrascas de principios de año, a través de diferentes líneas para la recuperación de infraestructuras municipales, la reparación de caminos rurales, el apoyo a agricultores y la generación de empleo.

Así lo ha destacado el subdelegado del Gobierno de España, Manuel Fernández, durante su visita a la localidad, donde ha conocido algunas de las principales actuaciones que cuentan con esa inversión y en la que también ha participado el alcalde, Juan Morillo, y miembros de la Corporación municipal.

Fernández ha recordado que estas actuaciones se enmarcan en el dispositivo extraordinario desplegado por el Ejecutivo central en el conjunto de la provincia de Jaén, con más de 400 millones destinados a 94 municipios y a la Diputación para reparar los daños provocados por los temporales y desarrollar alrededor de 2.500 actuaciones.

"El Gobierno está dando una respuesta integral a los daños ocasionados por las borrascas, atendiendo las necesidades de los ayuntamientos y de los agricultores y agricultoras, recuperando infraestructuras y caminos y generando oportunidades de empleo vinculadas a la reconstrucción", ha valorado.

En el caso de La Guardia de Jaén, ha señalado los más de dos millones de euros correspondientes a las actuaciones planteadas por el Ayuntamiento para la reparación, restitución y reconstrucción de infraestructuras y servicios municipales dañados por las inundaciones a comienzos de año.

Entre las principales actuaciones, se encuentran 990.000 euros para la reparación del firme de la avenida N-323 (antigua carretera de Granada); 318.375 euros para el campo de fútbol municipal; 281.216,14 euros para la mejora del abastecimiento de agua en la avenida N-323; y 225.500 euros para mejoras en la calle San Marcos.

También se contemplan 48.320 euros para el acceso a la urbanización Las Lomas; 47.580 euros para los viales de acceso a las urbanizaciones Vega Alta, Bellavista y Molino Bajo; 45.250 euros para el castillo, además de 68.468 euros correspondientes a actividades de gestión, seguimiento y justificación.

"Estas inversiones permiten avanzar en la recuperación de espacios e infraestructuras esenciales para el municipio y responder a los daños provocados por unos temporales especialmente intensos", ha afirmado el subdelegado.

El apoyo al sector agrario concentra otra parte importante de las ayudas extraordinarias recibidas por La Guardia de Jaén. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha abonado en una primera relación más de 1,7 millones a 255 titulares de explotaciones agrarias afectados por los temporales.

A estas inversiones se suman 34.000 euros para la reparación de caminos rurales. Se contemplan actuaciones en el firme del Camino Los Castillejos, así como en el Camino Llano de la Hormiga, donde se han registrado daños en el firme y un socavón en un paso de vado.

PLAN DE EMPLEO

Asimismo, La Guardia de Jaén cuenta con una asignación garantizada de 44.672 euros dentro del Plan de Empleo impulsado por el Gobierno de España para los municipios afectados por las borrascas.

Esta cantidad, destinada a la contratación de personas desempleadas para desarrollar trabajos relacionados con la recuperación de los daños, podrá incrementarse con una aportación adicional de 8.934 euros, lo que permitiría alcanzar una financiación máxima de 53.606 euros.

"Este programa permite avanzar al mismo tiempo en la recuperación de los municipios afectados y en la creación de oportunidades laborales para las personas desempleadas", ha declarado.

Por otra parte, el subdelegado se ha referido a las actuaciones previstas en la red provincial de carreteras afectada por las inundaciones. En concreto, la Diputación contempla una intervención en la JA-3200 Jaén-La Guardia, entre los puntos kilométricos 2+080 y 2+120, con un coste subvencionable de 442.300 euros para reparar los daños ocasionados por las inundaciones del pasado 27 de enero.

Finalmente, ha recalcado que el conjunto de estas medidas permite abordar la recuperación tras los temporales "desde diferentes ámbitos". "Actuando sobre las infraestructuras municipales y los caminos, respaldando directamente al sector agrario y generando empleo para contribuir a la recuperación económica y social de La Guardia de Jaén", ha concluido.