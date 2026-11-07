El Gobierno destina cerca de 2,8 millones a la conservación del patrimonio histórico de Granada y Almuñécar

Archivo - Imagen de archivo del Castillo de San Miguel. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO - Archivo

GRANADA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España destinará cerca de 2,8 millones de euros a la recuperación y conservación del patrimonio histórico de la provincia de Granada, a través del Programa 2% Cultural, con dos actuaciones previstas en la Catedral de Granada y el Castillo de San Miguel de Almuñécar. La Comisión Mixta del Programa 2% Cultural, integrada por representantes del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y el Ministerio de Cultura, ha aprobado el listado provisional de actuaciones correspondiente a la convocatoria de ayudas de 2025, que incluye estos dos proyectos de la provincia.

En concreto, la Catedral de Granada recibirá una subvención de 1,69 millones de euros para la rehabilitación del panteón imperial del arquitecto Diego de Silóe, una de las actuaciones que encabezan el listado por cuantía de proyectos seleccionados en Andalucía, según ha señalado la subdelegación del Gobierno en una nota de prensa.

Por su parte, el Castillo de San Miguel de Almuñécar contará con una ayuda de 1,09 millones de euros, destinada a una actuación de conservación de este inmueble histórico. Ambas intervenciones suman una inversión estatal de 2,78 millones de euros y se encuentran entre las 18 actuaciones previstas en Andalucía, comunidad que recibirá un total de 13,77 millones de euros en subvenciones del Programa 2% Cultural.

En el conjunto de España, el Gobierno destinará 80 millones de euros a la recuperación y puesta en valor de 78 monumentos del Patrimonio Histórico, distribuidos en 73 municipios. La Comisión Mixta ha aprobado el listado provisional de actuaciones tras recibir un total de 422 solicitudes.

Así, el Consejo de Ministros ya ha autorizado una nueva convocatoria del Programa 2% Cultural, dotada con 45 millones de euros, que previsiblemente se publicará antes de que finalice 2026.

El Programa 2% Cultural constituye la principal herramienta de la Administración General del Estado para contribuir a la conservación del patrimonio histórico, cultural y artístico de España, favoreciendo al mismo tiempo la generación de actividad económica, la creación de empleo y la regeneración de los entornos urbanos y rurales.

El programa se financia mediante la aportación del 2% de las partidas correspondientes a contratos de obras públicas de los ministerios participantes, que se destina a actuaciones de conservación o enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español y al fomento de la creatividad artística.

Desde su puesta en funcionamiento, se han aprobado 1.346 solicitudes correspondientes a proyectos con un presupuesto total de ejecución de 1.362 millones de euros, de los que 854,9 millones han sido aportados mediante las ayudas del programa, lo que representa el 62,8% del importe de ejecución. A estas actuaciones se sumarán las 78 seleccionadas en la convocatoria de 2025.