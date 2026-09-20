El Gobierno destina más de 4,6 millones de euros a Pozo Alcón (Jaén) ante las consecuencias de las borrascas

El subdelegado del Gobierno de España en Jaén, Manuel Fernández, y el alcalde de Pozo Alcón, Iván Cruz, en una visita al municipio. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE JAÉN

POZO ALCÓN (JAÉN), 20 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de España ha destina más de 4,6 millones de euros a Pozo Alcón (Jaén) para hacer frente a las consecuencias de las borrascas, a través de diferentes líneas dirigidas a la recuperación de infraestructuras, la reparación de caminos rurales, el apoyo a agricultores y agricultoras y la generación de empleo.

Según ha detallado la Subdelegación del Gobierno en una nota de prensa, estas actuaciones se han enmarcado en el dispositivo extraordinario desplegado por el Gobierno de España en el conjunto de la provincia de Jaén, con más de 400 millones de euros destinados a 94 municipios y a la Diputación Provincial para reparar los daños provocados por los temporales y desarrollar alrededor de 2.500 actuaciones.

En este sentido, el subdelegado del Gobierno de España en Jaén, Manuel Fernández, acompañado por el alcalde del municipio, Iván Cruz, ha destacado que el ejecutivo nacional "está dando una respuesta integral a los daños ocasionados por las borrascas, atendiendo tanto las necesidades de los ayuntamientos como las de los agricultores y agricultoras, recuperando caminos e infraestructuras y generando oportunidades de empleo vinculadas a la reconstrucción".

Asimismo, ha reconocido la respuesta del Ayuntamiento y de su alcalde ante los daños sufridos en el municipio, a los que ha felicitado por la rapidez con la que se han recuperado infraestructuras y espacios especialmente afectados por los temporales.

Al hilo, ha puesto como ejemplo el Bosque Encantado de Higueras, que sufrió importantes daños como consecuencia de las borrascas. "La capacidad de reacción del Ayuntamiento ha permitido recuperar en poco tiempo un espacio emblemático para Pozo Alcón, que durante esta temporada de verano ha vuelto a convertirse en un importante foco de atracción turística para visitantes de todas las edades", ha afirmado.

CERCA DE 350.000 EUROS PARA CAMINOS RURALES

El subdelegado ha destacado especialmente la inversión destinada a la recuperación de la red de caminos rurales de Pozo Alcón, que ha alcanzado cerca de 350.000 euros.

Por un lado, dentro de la línea extraordinaria destinada a infraestructuras municipales se contemplan 270.000 euros para caminos rurales. A ellos se suman 70.519,10 euros para la reparación de diversos caminos mediante encomienda a Tragsa.

Fernández ha señalado que estas actuaciones son "fundamentales para recuperar unos caminos que cumplen una función esencial para el acceso a las explotaciones agrarias y para el normal desarrollo de la actividad económica del municipio".

La línea de inversión extraordinaria en infraestructuras municipales ha alcanzado en total 400.000 euros y ha incluido, además de los 270.000 euros para caminos rurales, 50.000 euros para la Zona Recreativa Río Peralta; 12.000 euros para adarves de contención; 35.000 euros para las cubiertas del Mercado, el Hogar del Jubilado y la Casa de la Cultura; y 32.000 euros para las cubiertas de las VPO de la calle Guazán.

MÁS DE 4,1 MILLONES DE EUROS PARA AGRICULTORES

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha abonado en una primera relación 4.015.317 euros a 411 titulares de explotaciones agrarias afectados por los temporales.

Posteriormente, se ha realizado un segundo pago de alrededor de 130.000 euros a otros 14 titulares, por lo que las ayudas destinadas a los agricultores y agricultoras de Pozo Alcón superan los 4,1 millones de euros y alcanzan a un total de 425 beneficiarios.

Ante ello, Fernández ha subrayado que estas ayudas suponen "un respaldo directo a quienes han sufrido en sus explotaciones las consecuencias de unos temporales especialmente dañinos y contribuyen a facilitar la recuperación de uno de los principales sectores económicos de Pozo Alcón".

Por otro lado, a estas inversiones se suma el nuevo Plan de Empleo impulsado por el Gobierno de España para los municipios afectados por las borrascas, de las que Pozo Alcón contará con una asignación garantizada de 42.509 euros, destinada a la contratación de personas desempleadas para desarrollar trabajos relacionados con la recuperación de los daños.

Esta cantidad podrá incrementarse con una aportación adicional de casi 8.500 euros, lo que permitiría elevar la financiación total destinada al municipio a través de esta línea hasta aproximadamente 51.000 euros.

El subdelegado ha destacado que este programa permite "avanzar al mismo tiempo en la reconstrucción de los municipios afectados y en la creación de oportunidades laborales para las personas desempleadas".

OTRAS INVERSIONES DEL GOBIERNO EN POZO ALCÓN

Igualmente, Fernández ha recordado que, al margen de las actuaciones extraordinarias vinculadas directamente a los daños ocasionados por las borrascas, el Gobierno de España mantiene otras líneas de inversión y financiación en Pozo Alcón.

Entre ellas se encuentran los 242.000 euros correspondientes al Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) 2026, así como cerca de 1,5 millones de euros del Plan EDIL.

Entre las actuaciones contempladas dentro del Plan EDIL figuran 400.000 euros para un vivero de empresas, 190.000 euros para un nuevo centro destinado a personas con discapacidad y 550.000 euros para la renovación de la red de agua.

Fernández ha concluido sosteniendo que el conjunto de medidas vinculadas a las borrascas "permite responder a los daños sufridos por Pozo Alcón desde distintos ámbitos, recuperando infraestructuras y caminos, respaldando directamente al sector agrario y generando empleo para contribuir a la recuperación económica y social del municipio".