El Gobierno destina más de 996.945 euros en Pozo Alcón (Jaén) en los últimos cinco años

POZO ALCÓN (JAÉN), 23 (EUROPA PRESS)

El Ministerio de Trabajo y Economía Social, a través del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), ha destinado a Pozo Alcón (Jaén) un total de 996.945 euros en los últimos cinco años en el marco del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) dirigido a proyectos para mejorar sus infraestructuras urbana y servicios municipales. Así lo ha puesto de manifiesto el subdelegado del Gobierno de España en Jaén, Manuel Fernández, quien ha visitado la localidad para conocer algunas de las actuaciones realizadas con estos fondos.

Junto al alcalde, Iván Cruz, el subdelegado ha conocido las intervenciones realizadas en los últimos años, que se han centrado en la renovación de la red de abastecimiento de agua, desde la captación hasta la conducción a los depósitos, la sustitución de acerados y pavimentos en varias calles, junto al arreglo de vestuarios de la piscina municipal y la limpieza y pintado de espacios públicos, según ha informado el Gobierno en una nota.

"Estas intervenciones son muy necesarias y suponen una clara mejora para el municipio y la calidad del servicio que se presta a los vecinos y vecinas de Pozo Alcón", ha resaltado Fernández. El subdelegado ha explicado que el Gobierno de España ha destinado, entre 2021 y 2025, al municipio de Pozo Alcón un total de 996.945 euros, lo que ha supuesto casi 800 puestos de trabajo en dichos ejercicios.

En este punto, Fernández ha recordado que los fondos del PFEA "son sinónimo de estabilidad para los trabajadores del régimen agrario, ya que proporcionan servicios de calidad para las poblaciones y afianzan a las personas en sus territorios de origen".

De esta forma, ha subrayado el firme compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez con esta iniciativa, señalando que desde 2018 la aportación estatal al PFEA en Jaén ha crecido en 6,7 millones de euros, a pesar de escenarios adversos como la prórroga presupuestaria.

"El incremento ha sido progresivo y constante. En 2018 la dotación para la provincia fue de unos 19 millones de euros; en la actualidad, el aumento acumulado alcanza el 35,2%, lo que demuestra el respaldo del Ejecutivo central a esta provincia", ha señalado Fernández.

"El PFEA permite la puesta en marcha de proyectos de interés social y general en municipios cuya economía y su mercado laboral están muy ligados a la agricultura, con obras que se proyectan con cargo a este plan durante la época de cese de la actividad en el campo para el impulso de la actividad agraria. Además, también permite acometer actuaciones de conservación y mantenimiento del medio rural, forestal, patrimonial y medioambiental, así como proyectos para mejorar las infraestructuras urbanas de los pueblos y los servicios municipales", ha expuesto.

Asimismo, Fernández ha destacado que "este programa contribuye a diversificar las fuentes de ingresos en el medio rural, reduciendo la dependencia de la agricultura y mejorando la resiliencia económica de las poblaciones".

Así, ha subrayado que "estos fondos son una herramienta fundamental para combatir la despoblación y revitalizar las zonas rurales, al generar oportunidades económicas y mejorar la calidad de vida de los habitantes", ha concluido.