Gobierno dice que gemelo digital de la Alhambra ante seísmos simboliza el impulso a la IA "como infraestructura de país"

La secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial participó hoy en la presentación de Alhambra Living Lab, proyecto respaldado por el Gobierno de España con más de dos millones de euros en el marco del programa RETECH - MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

GRANADA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González Veracruz, ha asegurado este lunes en Granada que el recurso del gemelo digital de la Alhambra ante los terremotos simboliza lo que significa para el Gobierno impulsar la inteligencia artificial como infraestructura de país.

González Veracruz ha participado en la presentación de Alhambra Living Lab junto al subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla. La iniciativa forma parte de Spain Living Lab, uno de los trece proyectos estratégicos de las Redes Territoriales de Especialización Tecnológica (RETECH), programa basado en la cogobernanza que está impulsado por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA), con una aportación de 250 millones de euros de fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, el 80% de la financiación total.

Spain Living Lab tiene como objetivo generar un ecosistema estratégico y tractor para la innovación en Inteligencia Artificial aplicada al sector turístico y al comportamiento humano. En total, la SEDIA ha aportado 32,9 millones de euros a este proyecto distribuidos entre las comunidades autónomas participantes: Canarias (coordinador), Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla La Mancha, Islas Baleares y Navarra.

En concreto, y según señalan, Andalucía ha recibido de la SEDIA más de dos millones de euros para su proyecto en Spain Living Lab, del que es fruto el gemelo digital de La Alhambra mostrado este lunes en sociedad.

Según ha destacado la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, "el recurso ante los terremotos de este gemelo digital de la Alhambra simboliza, en Granada, lo que significa para el Gobierno impulsar la inteligencia artificial como infraestructura de país. Una España que no entiende la digitalización como una moda tecnológica, sino como una herramienta para proteger lo que nos define, reforzar nuestra soberanía estratégica y convertir la innovación en un motor de cohesión territorial y crecimiento sostenible".

"La inteligencia artificial, nutrida de los mejores datos, como es el caso, pertenece a esa misma categoría no es una innovación más, sino una transformación económica, social y geopolítica de primer orden", ha añadido.

En este sentido, González Veracruz ha puesto en valor las actuaciones de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial para impulsar la digitalización como motor de la transformación de Andalucía, con una inversión en la comunidad autónoma que ya supera los 1.000 millones de euros, distribuidos en distintos programas que están beneficiando a empresas innovadoras, pymes, autónomos y autónomas, universidades, municipios y a la ciudadanía en general.

En concreto, Granada provincia ya ha recibido más de 108 millones de euros de programas SEDIA, entre ellos, Kit Digital, Cátedras ENIA o Plan Impulso Espacios de Datos.

"Son inversiones que continúan ampliándose mediante iniciativas como las convocatorias RedIA y RedIASalud que, como anunció la pasada semana el ministro Óscar López, acabamos de resolver. En total, invertiremos 39 millones de euros en Andalucía para el desarrollo de 92 proyectos de inteligencia artificial", ha expuesto.

"Las ayudas RedIA van a apoyar un total de 74 proyectos de inteligencia artificial en Andalucía, a los que destinaremos 29,22 millones de euros. De estos, siete proyectos son de la provincia de Granada, lo que supone una inversión cercana a los 4,12 millones de euros. Y las ayudas RedIA Salud beneficiarán a 18 proyectos en toda la comunidad autónoma, a los que destinaremos 9,75 millones de euros. Pronto, además, se resolverán las ayudas RedCyti de ciudades inteligentes, con las que seguiremos consolidando nuestra apuesta por que la digitalización mejore la vida de los andaluces y las andaluzas", ha detallado González Veracruz.