El Gobierno de España ha apoyado en Córdoba 165 proyectos de I+D+i con casi 70 millones de euros desde 2018

La subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana María López Losilla, destaca el respaldo del CDTI a la innovación en la provincia.

CÓRDOBA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Desde 2018, "la provincia de Córdoba se ha posicionado como uno de los referentes andaluces en captación de fondos para la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i)", habiendo sido posible esa "apuesta por la modernización y la mejora competitiva de su tejido productivo gracias al apoyo del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI)", organismo dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Así y según ha informado en una nota la Subdelegación del Gobierno de España en Córdoba, "en estos últimos años el CDTI ha aprobado proyectos en Córdoba que suman una inversión total de 101.012.970,42 euros, con una aportación directa de 69.829.399,57 euros a 165 propuestas, en forma de ayudas parcialmente reembolsables, subvenciones a fondo perdido o financiación combinada, destinadas a impulsar la competitividad de las pymes y grandes empresas de la provincia".

Los sectores que más se han beneficiado de estas ayudas abarcan desde la agroalimentación, uno de los motores económicos de Córdoba, hasta la biotecnología, la salud, las energías renovables, la transformación digital y la industria 4.0.

Esta diversificación sectorial "refleja el potencial de innovación que caracteriza a la provincia y su firme compromiso con la transición hacia una economía basada en el conocimiento. Todos ellos, no solo contribuyen al avance tecnológico, sino que también generan empleo cualificado, fomentan la colaboración con centros de investigación y universidades y posicionan a Córdoba como una provincia puntera en innovación a nivel nacional".

El respaldo del CDTI se traduce en más oportunidades para las pymes cordobesas, que gracias a estas ayudas pueden acceder a financiación para materializar proyectos que, de otro modo, encontrarían barreras de entrada, debido a su alto componente de riesgo tecnológico y financiero. Este impulso es fundamental para garantizar la competitividad de la economía local y su capacidad para competir en mercados cada vez más globalizados".

En palabras de la subdelegada del Gobierno, Ana López Losilla, "la apuesta por la innovación es clave para transformar el modelo productivo de nuestra provincia. Las ayudas del CDTI nos permiten situar a Córdoba en el mapa de la I+D+i española y consolidar un ecosistema innovador sólido y sostenible".

SUBVENCIONES APROBADAS EN 2025

En lo que va de año 2025, el CDTI ya ha aprobado nuevas líneas de financiación que suman un total de 5.316.801 euros, de los cuales el Estado aportará 3.770.321,91 euros, distribuidos entre diez proyectos empresariales. Estas nuevas ayudas "refuerzan la continuidad de la estrategia de innovación provincial y permiten a las empresas cordobesas dar el salto a proyectos de mayor envergadura y complejidad tecnológica".

Además, estas subvenciones "tienen un efecto multiplicador sobre la economía local, ya que generan empleo de calidad, fortalecen la red de proveedores y favorecen la transferencia de tecnología desde los centros de investigación hacia el tejido empresarial. Este flujo de conocimiento es esencial para afrontar retos globales como la digitalización, la sostenibilidad y la transición energética".

De cara a los próximos meses, se espera que nuevas convocatorias permitan seguir ampliando el número de proyectos beneficiados, "consolidando a Córdoba como un referente de innovación dentro de Andalucía y España".

CDTI

El Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación es una entidad pública empresarial dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, cuya misión es promover la innovación y el desarrollo tecnológico de las empresas españolas.

El CDTI ofrece apoyo integral a empresas innovadoras mediante financiación, asesoramiento técnico y apoyo a la internacionalización, contribuyendo así a la mejora de la competitividad del tejido empresarial y al progreso económico y social del país.