El Gobierno de España impulsa dos proyectos de ciudades inteligentes en Granada que movilizarán 4,16 millones

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GRANADA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Red.es, entidad adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Inteligencia Artificial y Digitalización, ha publicado este martes la resolución de RedCyTI, programa de impulso al "fomento del desarrollo económico y productivo" de las ciudades y territorios inteligentes, por el que espera movilizar más de 4,16 millones de euros en la provincia de Granada.

Así lo ha dado a conocer la Subdelegación del Gobierno en la provincia granadina, que señala en un comunicado que la aportación de Red.es, de 3,53 millones de euros, cubrirá el 85% del presupuesto de las iniciativas presentadas por el Ayuntamiento de Granada (2,62 millones) y la Diputación Provincial (1,54 millones).

Así, por un lado, el Ayuntamiento de Granada ha presentado el Proyecto iQuantuum, que consiste en la constitución de una infraestructura pública abierta al tejido empresarial, diseñada para facilitar la experimentación, validación y desarrollo de soluciones tecnológicas aplicadas al entorno urbano.

Por otro lado, el proyecto propuesto por la Diputación de Granada es la Red Fortaleza Digital Granada, una infraestructura provincial de gemelos digitales e IA del patrimonio histórico estratégico para el desarrollo económico, turístico y tecnológico.

En el territorio nacional, se espera movilizar con esta convocatoria, al menos, 126 millones de euros, con la aportación de las entidades locales y comunidades autónomas uniprovinciales. Red.es destinará más de 94 millones (sumando fondos propios y FEDER) aportando, según la comunidad autónoma desde que se presente, entre el 40 y el 85% de cada iniciativa seleccionada, y cuyo presupuesto debe ser de entre 1,5 y seis millones.

Las entidades que han podido solicitar estas ayudas han sido entidades locales --ayuntamientos, diputaciones, cabildos insulares, consejos insulares y comarcas-- y comunidades autónomas uniprovinciales.