El Gobierno financia con casi siete millones actuaciones contra inundaciones y borrascas en Iznalloz y Benalúa (Granada)

El subdelegado del Gobierno, José Antonio Montilla, en su visita a Iznalloz y Benalúa de las Villas. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GRANADA

GRANADA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España ha aprobado casi siete millones de euros para financiar actuaciones de reparación y prevención de daños ocasionados por las borrascas del pasado invierno en los municipios de Iznalloz y Benalúa de las Villas. Las ayudas, destinadas a sufragar el cien por cien de los gastos de reparación y prevención en infraestructuras municipales afectadas por el temporal, permitirán tanto la reconstrucción de infraestructuras dañadas como la ejecución de nuevas actuaciones destinadas a evitar futuras inundaciones y riadas.

Según ha concretado el Ejecutivo en una nota, el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, ha visitado ambos municipios para conocer sobre el terreno las actuaciones que llevarán a cabo los ayuntamientos con cargo a esta financiación aprobada por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, "que reflejan el compromiso del Gobierno de España de estar al lado de los ayuntamientos y de la ciudadanía cuando se producen situaciones excepcionales, movilizando todos los recursos necesarios para acelerar la recuperación económica y social de las zonas afectadas", ha indicado.

En Iznalloz, la financiación aprobada supera los 4,5 millones de euros y permitirá ejecutar una quincena de actuaciones. Entre ellas destacan la reposición del vial de la calle Andalucía, con una inversión de 1,5 millones de euros; las obras de prevención de deslizamientos de laderas, que cuentan con una financiación superior al millón de euros; y la consolidación y mejora de la margen izquierda del río Cubillas a su paso por la zona urbana, con una inversión de 634.336,81 euros.

Asimismo, se acometerán actuaciones para reparar daños en edificios de titularidad municipal como el CEIP San Juan de Ávila, el Pabellón Municipal de Deportes o el Centro Sociocultural Antigua Plaza de Abastos, entre otros.

Por su parte, el alcalde de Iznalloz, Carlos Romero, ha destacado la importancia de estas ayudas para reparar infraestructuras afectadas por los temporales y ejecutar actuaciones destinadas a mejorar la seguridad, como el acceso al municipio, y la protección frente a futuros episodios meteorológicos adversos.

2,3 MILLONES PARA BENALÚA DE LAS VILLAS

En Benalúa de las Villas, la financiación aprobada alcanza los 2,3 millones de euros que se destinarán principalmente a la reparación y reconstrucción de caminos dañados por las lluvias. Entre ellos se encuentra el camino Los Espinares, que sufrió "importantes desperfectos" y en el que se invertirán 450.000 euros, así como el camino de La Cara, que da acceso a la Estación Depuradora de Aguas Residuales, cuya reparación contará con una inversión de 145.000 euros.

Las ayudas aprobadas por el Gobierno también permitirán ejecutar dos actuaciones destinadas a prevenir inundaciones y riadas en el municipio. Por un lado, se actuará en el cauce del río Las Juntas a su paso por la zona urbana, con una inversión de 900.000 euros. Por otro, se llevarán a cabo obras en la depuradora de aguas residuales y en el pozo de bombeo, con un presupuesto de 115.000 euros.

Al hilo, la alcaldesa de Benalúa de las Villas, María Angustias Cámara, ha señalado que esta financiación permitirá recuperar infraestructuras esenciales para el municipio y acometer actuaciones preventivas que contribuirán a reducir el impacto de futuros episodios de lluvias intensas.

Estas ayudas se enmarcan en el Real Decreto-ley 5/2026, dotado con 7.000 millones de euros para Andalucía y Extremadura con el fin de paliar los efectos de los temporales. En total, se han aprobado 126 expedientes correspondientes a otros tantos municipios de la provincia, que recibirán financiación estatal por un importe global cercano a los 280 millones de euros.