El Gobierno financiará la mejora de cauces, viales y espacios públicos de Castilléjar (Granada) con más de 613.000 euros

El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GRANADA

CASTILLÉJAR (GRANADA), 19 (EUROPA PRESS)

El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, ha visitado Castilléjar acompañado por su alcaldesa, Estefanía Martínez, para conocer las actuaciones que se desarrollarán en el municipio gracias a los 613.503 euros aprobados por el Gobierno de España para reparar los daños ocasionados por las borrascas registradas a finales de enero. La inversión permitirá ejecutar una decena de actuaciones dirigidas a recuperar infraestructuras municipales, mejorar la movilidad y reforzar la seguridad de los cauces y espacios públicos dañados por las intensas lluvias.

Durante la visita, Montilla ha señalado que "esta financiación refleja el compromiso del Gobierno de España con los pequeños municipios, garantizando que puedan recuperar con rapidez infraestructuras esenciales y prestar servicios de calidad a sus vecinos sin que ello suponga un coste adicional para el Ayuntamiento puesto que la aportación del Gobierno cubre el 100% de del coste de las obras", tal y como ha señalado la subdelegación del Gobierno en una nota de prensa.

Entre las actuaciones de mayor inversión destacan las obras en Las Anegas, con más de 122.000 euros; la mejora de la Presa del Cura (tramo 2), con casi 113.000 euros; las actuaciones en el río Guardal, con cerca de 93.000 euros; la mejora del vial público de San Juan, con casi 80.000 euros, y diversas intervenciones en el Barrio Nuevo, el Barrio de la Pradera, el camino Los Olivos y el río Galera, además de otras actuaciones en calles y caminos del municipio.

El subdelegado ha destacado que estas inversiones "permiten recuperar infraestructuras muy utilizadas por la población y, al mismo tiempo, reforzar la capacidad del municipio para afrontar con mayores garantías futuros episodios de lluvias intensas".

Estas ayudas se enmarcan en el Real Decreto-ley 5/2026, dotado con 7.000 millones de euros para Andalucía y Extremadura con el fin de paliar los efectos de los temporales.

En la provincia de Granada, el Gobierno de España ha aprobado ya más de 278,5 millones de euros destinados a actuaciones de reconstrucción y prevención en 119 municipios afectados.

En total, se han recibido en la Subdelegación del Gobierno 128 expedientes correspondientes a otros tantos municipios de la provincia, que suman una financiación estatal que rondará los 285 millones de euros.