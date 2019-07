El gobierno de Granada anuncia reducción de sueldos de cargos directivos para ahorrar unos 60.000 euros

Publicado 25/07/2019 14:46:41 CET

GRANADA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Granada ha anunciado que va a reducir los sueldos de los cargos directivos de confianza de la actual corporación, lo que supondrá una disminución de casi 60.000 euros.

El portavoz César Díaz ha anunciado que la propuesta se llevará al pleno del mes de septiembre y ha enmarcado la iniciativa "en el compromiso de reducir los costes de la estructura directiva y política asociada al gobierno local".

La nueva propuesta establece que las retribuciones de los coordinadores generales "sean equivalentes, cómo máximo, a las de un teniente de alcalde, pasando de los 62.157 euros brutos anuales actuales a los 52.667".

La medida afectará también a los gerentes de las fundaciones Albaicín y Granada Educa, así como al director gerente de Gegsa, para los que, según ha explicado el edil "se propone una retribución igual a la de un director general, que es de 55.294 euros anuales".

El edil ha añadido que la propuesta ha sido realizada al equipo de gobierno por el teniente de alcalde de Personal, Francisco Fuentes, atendiendo al compromiso asumido en el Pleno de Organización "de trabajar por aminorar el coste de la estructura política y de cargos de confianza por el actual equipo de gobierno".

Así, tras recordar que "el coste del actual equipo de gobierno e inferior al equipo de gobierno anterior, pese a que estamos hablando de once concejales de gobierno frente a ocho que tenía el anterior gobierno de la ciudad", César Díaz ha dicho que esta medida no sólo supone un paso más en la línea de ahorro, sino viene a poner fin a una situación "que no tiene ninguna lógica" y que ocurre en el Ayuntamiento desde hace años, como es que "haya inferiores jerárquicos que estén cobrando más que un superior".