El Gobierno impulsa 15 proyectos andaluces de economía circular del sector del plástico con más de 13 millones de euros

SEVILLA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha publicado la 'Propuesta de resolución provisional de la convocatoria de concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para el impulso de la Economía Circular en el sector del plástico en el marco del Perte de Economía Circular del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia', en la que se han seleccionado 15 proyectos andaluces, que contarán con más de trece millones de euros para el desarrollo de sus iniciativas.

Debido a la "gran demanda que ha tenido la convocatoria en el sector del plástico" y al "elevado número de peticiones recibidas", la cuantía con la que estaba dotada en un primer momento de 97,5 millones se ha aumentado en otros 57 millones más, según ha informado la Delegación del Gobierno en Andalucía en una nota de prensa.

En este sentido, han añadido que se prevé que estos más de 150 millones de euros generen "una inversión total en el sector de más de 530 millones de euros".

De las 201 solicitudes recibidas, se han seleccionado 125 proyectos, siete de ellos se llevan a cabo por agrupaciones que aúnan a 14 empresas. En cuanto a su naturaleza, el 48,12% están lideradas por pymes, de las cuales el 24,82% corresponde a pequeñas empresas y el 23,31% a medianas empresas; mientras el resto, el 51,87%, no están catalogadas como pymes.

En total, estas iniciativas serán ejecutadas por 132 empresas que "destacan por su compromiso con la circularidad de sus proyectos", y que recibirán ayudas de entre 100.000 y cerca de 9 millones de euros por proyecto, los cuales deberán estar finalizados, como máximo, el 31 de octubre de 2027.

REPARTO POR CATEGORÍAS

La categoría que más ayudas ha recibido ha sido la actuación dirigida a "la mejora en la gestión de residuos a terceros", que presenta 45 proyectos con una aportación de 84,2 millones de euros, lo que "pone de manifiesto el papel que va adquiriendo la implantación de innovadoras tecnologías que permitan fomentar la economía circular en el sector del plástico".

Por otro lado, los proyectos que agrupan el incremento del nivel de protección medioambiental de los beneficiarios cuenta con 62 proyectos y 61,6 millones de ayuda, revelando, según ha señalado la citada nota, que reducir la extracción y el consumo de materias primas vírgenes, la generación de residuos, la emisión de microplásticos o el uso de polímeros y materiales con menores impactos ambientales es "una de las grandes preocupaciones de las empresas en esta convocatoria".

En esta línea, también ha destacado que entre los beneficiarios hay 13 proyectos para investigación y desarrollo para el ecodiseño y cinco proyectos de digitalización para innovar en materia de procesos y organización para innovaciones organizativas y de proceso que repercutan en una mayor circularidad.

Además, entre los beneficiarios se encuentran proyectos para la mejora productiva del proceso de unión de componentes plásticos en el ámbito de la automoción; la reducción del consumo de materia prima virgen y el incremento de la eficiencia del uso de materiales o la adaptación de líneas de envasado para poder utilizar plástico reciclado; entre otras.

Los proyectos propuestos están repartidos en 14 Comunidades Autónomas: Andalucía, Aragón, Islas Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Foral de Navarra, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, País Vasco, Principado de Asturias y Región de Murcia.

PERTE DE ECONOMÍA CIRCULAR

El Perte de Economía Circular, financiado por los fondos Next Generation UE, alineado con la Estrategia Española de Economía Circular y las estrategias europeas, cuenta con ayudas públicas por valor de 492 millones, con los que se espera movilizar recursos superiores a los 1.200 millones de euros durante su ejecución.

Así, la delegación del Gobierno ha incidido en que "el sector del plástico en España tiene una elevada importancia" debido a la cifra de negocios del subsector de fabricación de plásticos en formas primarias, que se alza ligeramente por encima del 17% del total de la industria química.

"El plástico es, por tanto, un material relevante para nuestra economía, que tiene un importante papel en muchos procesos y sectores como el alimentario o el de la salud, pero al que, a menudo, damos un uso indebido, desacoplado de sus características", ha enmarcado el comunicado.

Cerca de dos tercios de la producción mundial de plásticos se utiliza para productos de ciclo de vida corto, y un tercio del plástico es de usar y tirar. Los modelos insostenibles de producción y consumo del plástico, "anclados en la economía lineal, y la falta de gestión adecuada de sus residuos" han hecho que la contaminación por plásticos se haya convertido en uno de los retos ambientales de nuestra época.

En concreto, según la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (Ipbes), desde 1980 la contaminación por plásticos se ha multiplicado por diez en nuestros mares y constituye ya más del 80% de la basura marina.

Esto afecta sobremanera a los ecosistemas y, especialmente, a especies en peligro como las tortugas marinas y los mamíferos y aves marinas, pero también a sectores económicos como el de la pesca o el turismo, y tiene afecciones para nuestra salud a través de los microplásticos.

El uso de materias primas secundarias minimizan los impactos ambientales de la extracción de recursos y la generación de residuos, pero la penetración de dichos materiales "no se consolida a ritmo constante y está limitada por un mercado fragmentado", no ajeno al comportamiento de los precios de las materias primas vírgenes, en un contexto de uso del plástico para funciones desvinculadas de las características del material y del abuso del uso superfluo del plástico.

A esto se suman los costes de recogida, tratamiento y gestión de los plásticos, la baja disponibilidad de polímeros plásticos reciclados y la falta de tecnologías disponibles para la valorización de determinados polímeros, aditivos o productos multicapa.

Por otra parte, "el tamaño reducido de la mayoría de las empresas dificulta la innovación, la capacidad de adaptar la producción a nuevos modelos circulares, así como la profesionalización de la gestión".

Por tanto, "se hace necesario el apoyo público para incentivar la transformación del sector" hacia un modelo sostenible y circular, con especial énfasis en la reducción de la extracción de recursos, la generación de residuos y el incremento de las tasas de reutilización y reciclaje.