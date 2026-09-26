El Gobierno impulsa dos estaciones ferroviarias en Almería y Sevilla con la adjudicación de más de 35 millones de euros

Archivo - Viajeros en la estación de Santa Justa de Sevilla durante la jornada de huelga. A 31 de julio de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha puesto el foco en los más de 35 millones de euros adjudicados por parte del Ejecutivo a la construcción de dos nuevas estaciones ferroviarias, una en la provincia de Almería y otra en la de Sevilla, "para que viajar sea más rápido, más cómodo y más sostenible", y que además "demuestra con hechos el impulso del Gobierno a las infraestructuras de movilidad en Andalucía, con una inversión que supera los 6.000 millones de euros desde 2018".

De esta forma, Fernández se ha referido a la adjudicación del Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible, a través de Adif Alta Velocidad, del contrato para la construcción de la nueva estación de Vera-Almanzora, en la Línea de Alta Velocidad (LAV) Murcia-Almería, en la provincia de Almería, por un importe de 16,95 millones de euros (IVA incluido), y que, a su juicio, "responde al objetivo del Gobierno de continuar impulsando el eje estratégico del Corredor Mediterráneo, que vendrá a conectar Andalucía con Europa a través del levante".

Según ha recogido el Gobierno en una nota, actualmente, las inversiones ejecutadas en este corredor superan los 2.700 Meuro de los más de 3.600 millones de euros previstos. La nueva estación se ubicará al sur del término municipal de Vera y dará servicio a los trayectos de largo recorrido del Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad Murcia-Almería. Además, facilitará el acceso al ferrocarril a los habitantes de los municipios del entorno, de una gran proyección económica y turística.

Por otro lado, ha continuado Fernández, para facilitar la movilidad en el área metropolitana de Sevilla y en las áreas en desarrollo urbanístico en Dos Hermanas, se ha adjudicados otros 18,6Meuro (IVA incluido) para la construcción de la estación de ferrocarril 'Casilla de los Pinos', en el noreste del municipio, para el que se prevé inicialmente una demanda de 1.500 viajeros diarios y de 2.500 en el futuro.

"Esta nueva dotación de más 35 millones de euros para la red ferroviaria andaluza, además de vertebrar el área metropolitana de Sevilla, impulsar el Corredor Mediterráneo en Almería y avanzar en la cohesión territorial de Andalucía, garantiza que Andalucía disponga de una red de transportes moderna y del más alto nivel para afrontar con plenas garantías los retos del futuro", ha concluido el delegado.