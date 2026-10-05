El Gobierno impulsa el triaje social para atender a las personas más vulnerables del entorno de Doñana

Reunión de la Secretaría General de Inclusión con los equipos de Servicios Sociales de los municipios del entorno de Doñana. - MINISTERIO DE INCLUSIÓN

SEVILLA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Secretaría General de Inclusión se ha reunido este lunes con los equipos de Servicios Sociales de los municipios del entorno de Doñana para evaluar los avances de las actuaciones desarrolladas en la línea 13.3 del Marco de Actuaciones para Doñana.

Esta línea, impulsada por el Ministerio de Inclusión y financiada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, busca mejorar la atención integral a las personas más vulnerables y promover su inclusión social y laboral en los 14 municipios del entorno de Doñana, ha indicado el Ministerio de Inclusión en una nota.

Los representantes municipales han destacado que su puesta en marcha ha permitido reforzar la atención en los servicios sociales, reducir de forma "notable" las listas de espera, consolidar los dispositivos de triaje social, incorporar a más de treinta profesionales y desarrollar programas de acompañamiento, así como han compartido que la acogida ha sido "muy satisfactoria".

Los dispositivos de triaje están permitiendo detectar y valorar "todo tipo de situaciones de vulnerabilidad", identificar las necesidades de cada persona y orientar los recursos y apoyos disponibles, facilitando el acceso a itinerarios personalizados de acompañamiento e inclusión social y laboral.

La jornada ha sido inaugurada por la secretaria general de Inclusión, Elena Rodríguez, y el director de la Oficina Técnica de Doñana, Emilio Rodríguez, y ha incluido dos mesas de trabajo: una sobre los proyectos de inclusión, con Gonzalo Valencia, subdirector de Políticas de Inclusión, y representantes de los ayuntamientos; y otra sobre su seguimiento y evaluación, con María Calle, subdirectora de Objetivos e Indicadores de Inclusión, y Luis Miller, coordinador general de la encomienda con el CSIC.

Señala el Ministerio de Inclusión que estas iniciativas "reflejan" su "apuesta" por la innovación social, "fortaleciendo los servicios públicos y promoviendo nuevas respuestas para quienes más lo necesitan". "Somos conscientes del esfuerzo de los pequeños municipios y de su capacidad para generar nuevas oportunidades de inclusión social y laboral", ha concluido Elena Rodríguez.