El Gobierno invierte doce millones de euros en ESA BIC Andalucía para buscar startups espaciales

SEVILLA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Ciencia, Innovación (Miciu), a través de la Agencia Espacial Española (AEE), ha contribuido con doce millones de euros al ESA BIC Andalucía, que lanza su primera convocatoria para buscar startups espaciales. Este centro de incubación de empresas de la Agencia Espacial Europea (ESA), único en Andalucía y gestionado por Catec, dentro del Programa ScaleUp, también cuenta con la cofinanciación de la Junta y el apoyo del Ayuntamiento de Sevilla.

Según ha informado el Gobierno en una nota, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha destacado "la apuesta sin precedentes del Gobierno de España por el sector aeroespacial, un área estratégica que genera oportunidades y empleo de calidad y un verdadero proyecto de país".

Asimismo, ha indicado que la convocatoria estará abierta hasta el 31 de octubre de 2025 y está dirigida a empresas jóvenes con proyectos "innovadores" que utilicen tecnología espacial o la apliquen a nuevos productos y servicios, cuyo objetivo es "fortalecer el ecosistema andaluz de emprendimiento espacial, impulsar la creación de nuevas empresas y atraer talento e inversión al sector". Las candidaturas pueden presentarse a través de la web oficial del programa.

También ha explicado el Ministerio que el programa está dirigido tanto a personas emprendedoras que estén en proceso de constituir una 'startup' como a empresas ya constituidas con menos de cinco años de antigüedad. Los proyectos deben estar desarrollando productos, servicios o modelos de negocio innovadores con conexión al ámbito espacial, ya sea a través del uso directo de tecnologías, infraestructuras o datos espaciales, o mediante aplicaciones derivadas.

ESA BIC Andalucía ofrece "un entorno especializado para impulsar su crecimiento, proporcionando apoyo económico, asesoramiento técnico y legal, y la posibilidad de integrarse en una red internacional con acceso a oportunidades de colaboración y visibilidad dentro del ecosistema espacial europeo", ha destacado.

Durante un periodo de incubación de hasta dos años, las 'startups' seleccionadas tendrán acceso a un paquete completo de apoyo diseñado para acelerar su desarrollo empresarial. Este incluye, según el Ministerio, 60.000 euro de financiación directa, no reembolsable, 30.000 euro aportados por la ESA y 30.000 euro por la Junta de Andalucía, para desarrollo de producto o protección de propiedad intelectual; 80 horas de asesoramiento especializado, que combinan coaching empresarial, consultoría legal en propiedad intelectual y soporte técnico para el desarrollo y validación de soluciones tecnológicas.

También incluye acceso gratuito a los espacios e infraestructuras del ESA BIC Andalucía en Sevilla, facilitados por el Ayuntamiento de Sevilla, durante todo el periodo de incubación; acompañamiento en búsqueda de financiación, incluyendo acceso a inversores y fondos públicos, y por último, participación en actividades de networking y visibilidad dentro de la red europea de ESA BICs.

El programa tiene su base en el barrio de San Jerónimo de Sevilla, en las antiguas Naves de Renfe junto a la sede de la Agencia Espacial Española (AEE), cuya labor institucional contribuye a la integración del ESA BIC Andalucía en la estrategia espacial nacional.

El proceso de selección se basará en criterios como la viabilidad técnica y de mercado, el grado de innovación, la conexión con el sector espacial y la capacidad del equipo promotor. Los proyectos deberán justificar una conexión clara con el ámbito espacial, ya sea mediante el uso de tecnologías, datos o infraestructuras espaciales en aplicaciones terrestres (downstream), o a través del desarrollo de soluciones tecnológicas dirigidas al propio sector espacial (upstream). Las propuestas serán analizadas por un comité técnico con presidencia de la ESA, participación de la AEE, así como expertos del ecosistema emprendedor y tecnológico.