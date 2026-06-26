El Gobierno inyecta más de 950 millones de euros extra en 2026 y 2027 para atender a mayores dependientes en Andalucía

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, antes de participar, en el acto de toma de posesión del nuevo jefe superior de la Policía Nacional de Andalucía Occidental A 24 de junio de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha subrayado este viernes "el compromiso" del Ejecutivo con las necesidades de una sociedad que, a su juicio, "reclama una mejor atención a las personas mayores dependientes y asegurar que las personas continúen en sus hogares con la mayor calidad de vida posible" y lo hace, ha argumentado, aportando 954 millones de euros extra en los años 2026 y 2027, "una cantidad histórica que convertirá al Gobierno de España en el sustentador del 50% de la dependencia en Andalucía".

De esta forma, según ha explicado en una nota, "la Junta de Andalucía recibirá 318 millones de euros más en 2026 (317.934.852 euros) y 636 millones de euros más en 2027 (635.869.704 euros), lo que en suma hace que la financiación estatal a la dependencia andaluza este año supere los 957 millones de euros (957.651.108 euros) y en 2027 sean más de 1.200 millones de euros en 2027 (1.275.585.960 euros)".

"Este Gobierno continúa ampliando y afianzando las bases de un Estado del Bienestar equitativo y justo, protegiendo a los colectivos más vulnerables y aprobando medidas que supongan avances sociales que sitúan la dignidad de las personas en el centro de la acción pública y garantizando la sostenibilidad del sistema para las próximas generaciones", ha aseverado Fernández, por lo que se ha mostrado convencido de que "a nuestra tierra le sienta bien este Gobierno de coalición progresista".

Y además, ha continuado, "lo hace de forma inmediata, ya que el 1 de julio entrará en vigor esta ampliación de las cuantías, especialmente significativa en la dotación destinada por cada persona en grado III (gran dependencia) y en grado II (dependencia severa), que aumentan un 128% y un 100% respectivamente".

Estos incrementos, sumados al del 18% aplicado al grado I (dependencia moderada), implican "que la aportación estatal al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) será la mayor de su historia", ya que de no haberse aprobado esta semana esta ampliación de fondos, "en función al número de personas existentes en el Sistema actualmente, se habrían transferido a Andalucía unos 640 Meuro a la Junta de Andalucía".

Asimismo, el delegado del Gobierno en Andalucía ha incidido en que "para hacer realidad este apoyo del Gobierno a las políticas sociales en Andalucía, para que lleguen estos fondos a las personas que los necesitan, para reducir las listas de esperan en la dependencia, para mejorar los ciudadanos de quienes la reciben y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores que los prestan, es necesario que el Congreso de los Diputados convalide este Real Decreto-ley", por lo que ha confiado en que "todos los grupos políticos asuman su responsabilidad con la sociedad, antepongan el bienestar de las personas a los intereses partidistas y voten a favor de una medida que beneficia directamente a los ciudadanos más vulnerables".

"En sus manos está dejar claro si están a favor de mejorar la calidad de vida de nuestros mayores y dependientes, o si prefieren dar la espalda a miles de familias andaluzas que necesitan estos recursos de forma urgente", ha concluido.