Gobierno y Junta se solidarizan con la familia de la estudiante fallecida tras ser atendida en Urgencias

GRANADA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha mostrado su solidaridad con la familia de la joven de unos 20 años que fallecía este pasado lunes en una vivienda de estudiantes que compartía en Granada capital al parecer por el agravamiento de una afección previa por la que había recibido atención en Urgencias poco antes y después de que agentes de la Policía Nacional le practicaran durante "aproximadamente ocho minutos" maniobras de reanimación cardiopulmonar, una muestra de apoyo que también ha dado a preguntas de los medios sobre este caso este martes el delegado de Salud y Consumo de la Junta en la provincia granadina, Indalecio Sánchez-Montesinos.

La Policía Nacional sigue pendiente del resultado de la autopsia para determinar el motivo concreto de la muerte, por la que no hay investigados en tanto no hay indicios en principio de causa violenta, según las fuentes consultadas por Europa Press. El delegado del Gobierno, que ha hecho alusión a que, tras el aviso que activaban las propias compañeras de piso que dieron cuenta de su empeoramiento, la Policía Nacional tardó unos tres minutos en personarse en el lugar de los hechos, en la calle Santa Clotilde de la capital granadina, ha indicado que, a la llegada de la ambulancia a la vivienda, los servicios médicos apenas pudieron "prácticamente certificar su fallecimiento".

"Fueron tres minutos prácticamente lo que tardó en personarse" la patrulla policial que estaba en la zona tras recibir aviso, ha apuntado Fernández. Sobre las 9,45 horas se recibía aviso de que la chica se encontraba mal en el servicio coordinador de Emergencias 112 Andalucía, que movilizaba a los cuerpos de policía nacional y local, y a servicios sanitarios. Tras someterla a maniobras de reanimación cardiopulmonar, se certificó el fallecimiento, activándose el protocolo judicial como está estipulado.

Los agentes de Policía Nacional movilizados por la Sala del 091 aplicaron estas maniobras al llegar al piso de estudiantes sin que se pudiera salvar la vida finalmente de esta joven que había sido trasladada a un centro médico para su atención previamente, si bien su estado empeoró tras volver a casa.

Al respecto, el delegado de Salud y Consumo de la Junta en Granada ha indicado a los periodistas, a las puertas del edificio judicial de Caleta, donde ha acudido a declarar en la investigación por el cierre de una cárnica de Cájar tras un brote de listeria en 2023, que quería mandar un "abrazo" a familiares, compañeras y profesores de la fallecida y también a los "profesionales sanitarios que tuvieron que atenderla en diferentes ocasiones", todo ello desde el "dolor" por un suceso de estas características.

"Seguiremos el estudio para ver exactamente qué ha ocurrido", ha agregado Sánchez-Montesinos, quien ha indicado que este tipo de desenlaces forman "una parte" de la "vocación sanitaria que es la más dura a la que uno se puede enfrentar".